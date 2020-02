Handy-Strahlung: iPhone 11 Pro soll Grenzwerte stark überschreiten

In den US-Medien wird das Thema derzeit heftig diskutiert, denn Apple steht nicht zum ersten Mal im Verdacht, gesetzliche Grenzwerte beim iPhone zu überschreiten und damit eine Gesundheitsgefahr in den Handel gebracht zu haben (via AppleInsider). Die aktuellen Vorwürfe stammen von dem unabhängigen Labor RF Exposure Lab aus dem US-amerikanischen Sonnenstaat Kalifornien. Dort hatte man in einer Testreihe festgestellt, dass das iPhone 11 Pro seine Benutzer einer spezifischen Absorptionsrate von 3,8 W/kg aussetzt. Der gesetzliche Grenzwert ist dabei auf 1,6 W/kg festgelegt.

iPhone 11 Pro: Grenzwert deutlich überschritten?

Das iPhone 11 Pro soll demnach also doppelt so viel hochfrequente Strahlung emittieren, wie von Gesetzes wegen zugelassen. Das wäre nicht nur ein Verstoß gegen die Richtlinien, sondern tatsächlich auch eine Gesundheitsgefahr – Apple könnten in den klagefreudigen USA milliardenschwere Schadensersatzklagen ins Haus stehen.

Doch es gibt es erhebliche Zweifel an der korrekten Ausführung des Tests bei RF Exposure Lab.

Apple sieht sich solchen Anschuldigungen nicht zum ersten Mal ausgesetzt. Schon beim iPhone 7 hatte es einen Medienbericht gegeben, nach denen das Apple-Smartphone die zulässigen Werte haushoch überschreitet. Die US-Behörde FCC hatte damals eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob die freiverkäuflichen Geräte eine andere Strahlenbelastung auslösten als die Geräte, die zur Zulassung getestet wurden. Die Vorwürfe verliefen sich dann aber im Sande, eine Verbraucherklage wurde abgewiesen. Es stellte sich damals heraus, dass bei den nachträglichen Tests nicht genau nach FCC-Vorgaben gearbeitet wurde.

In Deutschland findet man beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) verlässliche Werte für die Strahlungswerte von aktuellen Smartphones. Das Amt vergibt dabei das Umweltzeichen „Blauer Engel“ für strahlungsarme Geräte bei einem SAR-Wert von maximal 0,5 W/kg (beim Telefonieren mit dem Handy am Kopf) und einem SAR-Wert von maximal 1,0 W/kg ohne Trennabstand (Betrieb beim Tragen des Handys am Körper). Einzelheiten dazu und auch eine Datenbank mit den Ergebnissen aktueller Geräte findet man auf der Website des BfS.



