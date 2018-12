iPhone XR (Bild: Apple)

Wie gut ist das Display des iPhone XR? Das sagen die Anwender zum neuen LCD-Bildschirm. Wenn Sie das neue Apple-Smartphone auf dem Papier betrachten, dann fällt sofort die eher niedrige Display-Auflösung auf. Das iPhone XS beispielsweise bietet eine Auflösung von 2436 x 1125 Pixeln am OLED-Display und eine Pixeldichte von 458 ppi. Das iPhone XR hingegen bietet „nur“ 1792 x 828 Pixel mit seinem LCD-Display. Das Ganze klingt deutlich weniger dramatisch, wenn Sie sehen, dass noch das iPhone 8 lediglich eine Auflösung von 1334 x 750 Pixel bot. Beiden Geräten gemein ist die Pixeldichte von 326 ppi.

Die Displayauflösung des iPhone XR

Was aber bedeutet das? Wenn Sie ein iPhone XR und ein iPhone XS nebeneinander legen und auf die Displays schauen, erkennen Sie auf den ersten Blick eigentlich keinen Unterschied. Natürlich hat das OLED-Display auch andere Stärken, wie stärkere Kontraste. Nur die haben mit der Bildschirmauflösung nun erst einmal nichts zu tun.

Fakt ist: Im normalen Nutzungsszenario können Sie die Pixel nicht voneinander unterscheiden.

Amüsant ist außerdem, dass eine ähnliche Diskussion beim iPhone 8 zum iPhone X nicht geführt wurde. Denn die Geräte unterschieden sich optisch deutlicher voneinander. Nun bietet aber das XR auch Face ID und wirkt optisch wie ein X(S).

Nutzer machen sich Gedanken

Trotzdem machen sich viele Nutzer Gedanken darüber, ob die Bildschirmauflösung nicht zu niedrig sei? Wir haben uns ein bisschen umgetan in Foren und auf Webseiten, um ein Stimmungsbild aufzufangen. Eine Diskussion darüber wird zum Beispiel auf Reddit geführt.

Man merkt an der Diskussion genau, dass sich die üblichen Verdächtigen zu Wort melden. Dort gibt es die Verteidiger, die sagen, dass die Auflösung „not bad at all“ sei, also „gar nicht so schlecht“. Natürlich wird ebenfalls erklärt, dass man mit bloßem Auge keinen Unterschied ausmachen kann, wenn ein XR und XS nebeneinander liegen. Doch es gibt auch diejenigen, die genau das Gegenteil behaupten, dass man es natürlich sehr wohl merken könnte. Das stimmt. Nur dann müssten Sie mit dem Auge so nah ran gehen, dass Sie nicht mehr den Abstand wahren, den Sie bei der normalen Verwendung einhalten.

Nicht mit dem XS vergleichen

Angesichts der optischen Ähnlichkeiten fällt es schwer. Aber tatsächlich sollten Sie das iPhone XR nicht mit dem iPhone XS vergleichen.

Vor dem Hintergrund dürfen Sie das Display des iPhone XR aber sehr wohl mit der Konkurrenz von Android vergleichen. Geräte in dieser Preisklasse bieten oftmals 1080p und mehr. Das schafft das XR nicht. Dann aber kommen diejenigen, die behaupten, man solle nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn die Qualität des 828p-Displays von Apple ist den allermeisten Konkurrenten überlegen.

Viel Lärm um Nichts?

Eine nicht zu verachtende Meinung stellt ein - laut Eigenauskunft – 35-jähriger Familienvater zur Diskussion. Für ihn handelt es sich nämlich um eine Scheindebatte. Das Display sei gut. Punkt.

Ein großer Pluspunkt vor allem im Vergleich zum XS ist der Preis. Wollen Sie wirklich so viel mehr Geld für das andere Display ausgeben? Doch auch hier gibt es Vergleiche mit Androiden wie dem Galaxy S9, das Sie mittlerweile schon zum Preis des XR haben können.

Probieren geht über Studieren

Viele Stimmen regen außerdem an, was in vielen Fällen weiterhilft. Machen Sie sich selbst ein Bild (und hören Sie nicht so viel darauf, was andere sagen). Gehen Sie in einen Saturn, Media Markt, Gravis, Apple Store oder andere Elektronikgeschäfte in Ihrer Umgebung, in denen Sie die neuen iPhones ausprobieren können. Dies rate ich zum Beispiel Bekannten und Kollegen, wenn Sie sich nicht sicher über die Gerätefarbe sind, oder hat auch schon so manchem geholfen, sich mit Apples neuer Schmetterlingstastatur anzufreunden, weil am Ende doch alles nicht so schlimm ist, wie es geschrieben steht.

