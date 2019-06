10.06.2019 - 13:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Die Grünen wollen Online-Versandhändlern gesetzlich untersagen, neuwertige zurückgeschickte Waren zu vernichten sondern sie zwingen, diese vergünstigt zu verkaufen, zu recyceln oder zu verschenken.

Der Onlinehandel sorgt nicht nur für Freude sondern auch für viel Frust: Liefer-Lastwagen verstopfen so manche kleine Straßen, das Gebaren der Händler beim Zurückschicken ist nicht immer einwandfrei und auch im Hinblick auf die Umweltbilanz ist der Onlinehandel alles andere als gut. Was also tun, wenn Neuwaren, die Kunden mit vollem Recht zurück schicken, beim Händler ankommen? Das hängt sehr von den Waren ab - manchmal werden sie einfach neu verpackt und wieder verschickt, oder als B-Ware mit leichten Beschädigungen verkauft.

Es soll jedoch auch sehr oft vorkommen, dass neuwertige Produkte einfach vernichtet werden. Über die massenhaften Warenvernichtungen bei Amazon berichtete vor kurzem das ZDF.

Das ist den Grünen ein Dorn um Auge. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass hier der Staat gefordert sei, um eine solche Ressourcenverschwendung zu verhindern. Retouren sollen nicht mehr vernichtet werden dürfen, fordert Göring-Eckardt. Der Handel solle bei Produkten, die nicht mehr verkauft werden können, diese verschenken. Bei Waren, bei denen das auch nicht möglich sei, müssten diese recycelt werden.

Nach Angaben der Fraktionschefin würde jede sechste Lieferung zurück geschickt. Die Zahlen stammen von der Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg.

Nach Angaben der Forscher waren vor allem Schuhe und Kleidungsstücke retourniert - die Quote liegt hier bei 46 Prozent. Der Grund ist klar: Hier passt dem Kunden häufig etwas nicht oder er fühlt sich in den Kleidungsstücken nicht wohl. Weniger wir bei Elektronik sowie Medien und Büchern zurückgeschickt. Hier soll die Retourenquote im einstelligen Prozentbereich liegen, so die Forscher.

Dem ZDF widersprechen die Forscher der Uni Bamberg übrigens. Ihren Erkenntnissen nach werden die meisten Rücksendungen weiterverkauft. Das soll 92 Prozent der Rücksendungen betreffen.

Wie seht ihr das? Brauchen wir ein gesetzliches Verschrottungsverbot für zurückgeschickte Neuwaren? Habt ihr schon einmal anstelle von A-Ware eine B-Ware bei Amazon oder einem anderen Händler wie Rebuy gekauft? Wie waren eure Erfahrungen? Schreibt sie einfach in die Kommentare unterhalb des Artikels.

