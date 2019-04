19.04.2019 - 11:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Amazon macht sich auf, Spotify gehörig Konkurrenz zu machen. Der US-Riese hat ein kostenloses Musikstreaming-Angebot geschaffen, das wie bei Spotify durch Werbeeinblendungen finanziert wird.

Wie das US-Branchenmagazin Variety berichtet, hat Amazon seinen Soft-Launch von Amazon Music gestartet - derzeit funktioniert das Angebot nur in den USA und wird mit Nutzern erprobt, die noch keine Prime-Mitgliedschaft erworben haben.

Amazon hat nun folgendes mitgeteilt: "Ab heute können Kunden in den USA, die noch keine Prime Mitgliedschaft oder ein Abonnement von Amazon Music Unlimited haben, auf kompatiblen Alexa-fähigen Geräten eine werbefinanzierte Auswahl von Top-Playlists und Sendern kostenlos mit Amazon Music anhören".

Das bedeutet wohl, dass nicht der komplette Katalog von Amazon Music zur Verfügung steht sondern lediglich eine Auswahl davon. Nichts desto trotz dürfte vor allem Spotify mit seinem kostenlosen, werbefinanzierten Angebot nun gehörig Konkurrenz bekommen. Apple bietet, abgesehen von kostenlosen Probemonaten, keine kostenlose Version von Apple Music an. Natürlich sorgen auch hier Angebote der Konkurrenz, die nichts kosten, für erheblichen Druck.

Anders als Spotify hat Amazon allerdings auch die nötige Hardware im Sortiment - denn aktuell läuft die kostenfreie Version nur mit den Echo-Lautsprechen. Diesen Vorteil hat Apple auch, während Spotify keine eigene Hardware anbietet.

Wann das kostenfreie Amazon-Music-Angebot auch in Deutschland erhältlich ist, lässt sich nicht absehen. Noch ist die Werbekampagne dazu nicht einmal in den USA angelaufen.

Außerdem will Amazon offenbar eigene Bluetooth-Hörstöpsel als Konkurrenz zu Apples AirPods entwickeln. Angeblich will Amazon bei seinen Kopfhörern eine bessere Klangqualität erreichen als Apple Mit den Kopfhörern sollen Nutzer unterwegs per Sprachbefehl Bestellungen bei Amazon durchführen, Musik hören und auch Geräte befehligen und Abfragen ins Internet abschicken können. Ein Preis oder ein Erscheinungsdatum sind noch nicht bekannt.

