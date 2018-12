04.12.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Die als Entschuldigung für die iPhone-Drosselung eingeführte Akkutauschfunktion für iPhones zu einem geringeren als den üblichen Preis sorgt kurz vor Jahresende und dem Auslaufen der Aktion für Staus bei der Reparaturannahme. Gravis will nun bis Ende März 2019 verlängern.

Der Mac-Händler Gravis plant die bundesweite Aktion für den vergünstigten Akkutausch bei iPhones, die von Apples Drosselmaßnahmen betroffen sind, bis Ende März 2019 auszuweiten . Das gilt aber nur, wenn sich die Kunden rechtzeitig anmelden.

Apple hatte von vornherein gesagt, dass der verbilligte Akkutausch beim iPhone nur bis Ende 2018 gilt. Da das Jahr nun fast vorbei ist, fällt ganz vielen Nutzern ein, dass sie ihren Akku wechseln lassen wollen. Entsprechend mau sieht es bei Reparaturterminen aus. Das gilt natürlich nicht nur für Apple selbst sondern auch für die autorisierten Reparaturpartner wie Gravis.

Gravis hat das Problem erkannt und weitet die Tauschaktion aus. Wer noch bis Jahresende sein iPhone für die Reparatur anmeldet, profitiert noch vom günstigen Akkutauschpreis. Der Haken: In diesem Jahr wird es nichts mehr mit dem Tausch. Der Preis bleibt bei rechtzeitiger Anmeldung in diesem Jahr bis März 2019 bei 29 Euro. Termine will Gravis vom 2. Januar bis zum 31. März 2019 vergeben.

Wer will, kann im Gravis-Laden den Akkutausch planen und muss dort Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben. Das Angebot gilt nur für das iPhone 6, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus und X.

Apple bestätigte im Dezember 2017, dass das Unternehmen heimlich die Geschwindigkeit von iPhones verlangsamte, um alternden Akkus zu schonen. Als Entschuldigung senkte Apple den Preis für Akkuwechsel beim iPhone 6, iPhone 6s und iPhone 6s Plus deutlich.

Seit Frühjahr zeigt iOS 11 an, ob das iPhone gedrosselt wird, weil der Akku nicht mehr ganz so gut ist. Außerdem lässt sich die Drossel abschalten. Das gilt auch für iOS 12.

