3 GRATIS-Apple-E-Books zum Thema Mac, Apple M1 & iPhone 12

Warum um alles in der Welt soll ich mir jetzt einen Mac kaufen? Wer bislang noch mit Windows arbeitet, aber den Wechsel zum Mac schon ins Auge gefasst hat, für den ist der Augenblick nun gekommen. Apple liefert mit den M1-Rechnern die besten und schnellsten Computer aus, die man derzeit für wenig Geld kaufen kann.

Das kleinste MacBook Air M1 kostet ca. 1000 Euro, und es gibt wohl aktuell kein Windows-basiertes Modell, das auch nur annähernd so flott arbeitet wie das MacBook Air. Alle Mac-Rechner nutzen macOS - aktuell in der Version 11 - auch Big Sur genannt. Dieses Betriebssystem erleichtert die Arbeit am Computer enorm.

Viele raffinierte und zeitsparende Funktionen stehen zur Verfügung. Was alles mit einem Mac und mit macOS möglich ist, können Sie in diesem kostenlosen E-Book nachlesen.

www.amac-buch.de

books.apple.com/de/

Apple M1 Neuerungen

Warum der M1-Prozessor von Apple für jeden Anwender ein Gewinn ist! Wenn Sie sich einen neuen tragbaren Mac kaufen wollen, bekommen Sie für Ihr Geld zwei fantastische Modelle: das MacBook Air M1 bzw. das MacBook Pro M1.

Beide liefern eine nie dagewesene Performance mit einer extrem hohen Akkulaufzeit, die derzeit ihresgleichen sucht. Sollten Sie spezielle Windows-Apps benötigen, dann müssen Sie aktuell noch zu Intel-Macs greifen. Für alle anderen Anwender gibt es aber keinen Grund mehr, die Intel-Prozessoren den M1-Rechnern vorzuziehen. Dank Rosetta 2 laufen faktisch alle Programme – und sie laufen ebenfalls extrem flott.

In diesem kostenlosen E-Book finden Sie viele weitere Informationen zum brandneuen M1-Prozessor von Apple und Sie werden erkennen, warum der M1 für Sie als Anwender ein Glücksfall ist.

www.amac-buch.de

books.apple.com/de/

iPhone 12 Neuerungen

Im Gegensatz zu früheren Jahren hat Apple im Herbst 2020 gleich vier neue iPhone-Modelle ins Angebot mit aufgenommen. Wenn Sie sich also ein neues Gerät kaufen möchten, haben Sie nunmehr viele Optionen.

Welche Neuerungen bieten die iPhone-12-Modelle gegenüber ihren Vorgängern? Und wodurch unterscheiden sich die 12-er-Modelle voneinander? Das können Sie in diesem E-Book nachlesen.

www.amac-buch.de

books.apple.com/de/

Für Einsteiger und Profis: Mac Life Fachbücher Sammlung 2021 [eBook]

Unsere Handbücher richten sich sowohl an den Apple-Neuling, wie auch den Profi. Unsere Autoren sind ausgewiesene Kenner und erfahrene Mac- und iOS-Nutzer, die Ihr Fachwissen gut, verständlich und kompakt in diese Handbücher eingebracht haben. Sie erklären Ihnen anschaulich und in einfachen Worten, was Sie über Ihr iPhone, iPad, Ihren Mac und Ihre Apple Watch wissen müssen. Sebastian Schack - Chefredakteur

4 Bücher für Einsteiger und Profis

für Einsteiger und Profis Fotos und Filme - so leicht gelingen fantastische Aufnahmen

- so leicht gelingen fantastische Aufnahmen Apple Music versändlich gemacht

