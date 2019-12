GPU im MacBook Pro 16 Zoll top im Benchmark

News

Benchmark von Grafikchip im 16 Zoll MacBook Pro. Rob Art Morgen von Bare Feats veröffentlichte zuletzt einen „Geschwindigkeitsvergleich“ ziwschen diversen Grafikchips in 15 Zoll MacBook Pro von Apple, und solchen, die im aktuellen, neuen 16 Zoll MacBook Pro zum Einsatz kommen. Der Tipp von Bare Feats lautet: Geben Sie lieber ein bisschen mehr Geld aus und greifen beim Kauf zur größeren GPU mit mehr Speicher. Denn die bringt in all den Jahren immer ein deutliches Leistungsplus mit und verlängert so die Halbwertszeit der Geräte.