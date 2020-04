Du kannst nicht kochen und hast Hunger? So hilft dir Google per App

Google Maps App startet ab sofort mit Schnellsuche für Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. COVID-19 stellt Deutschland vor ganz neue Probleme - unter anderem, dass man nicht einfach in einen Imbiss oder ein Restaurant gehen kann, da sie nach den behördlichen Auflagen geschlossen sind. Auf das Essen von seinem Lieblings-Italiener oder vom Stamm-Inder muss man damit jetzt dann doch nicht verzichten. Viele Restaurants haben ihre Speisekarten entsprechend angepasst und sind nun schon in der Google Maps App zu finden.

An guten Hobby-Köchen mangelt es und viele haben nach einem Arbeitstag auch nicht mehr Lust, erst Zutaten im Supermarkt zu organisieren und dann auch noch stundenlang in der Küche zu stehen.

Neue Schnellsuche in Google Maps

Google hatte vor Kurzem schon angekündigt, den von den Schließungen betroffenen Restaurant-Besitzern unbürokratisch unter die Arme zu greifen. Dazu gehören jetzt zwei neue Buttons, die jeder Nutzer der Maps-App ab sofort sieht und die eine Schnellsuche unterstützen: Öffnet man die App, sieht man „Zum Mitnehmen“ und „Lieferservice“ im oberen Bereich eingeblendet.

Täglich neue Angebote

Die beiden Buttons verweisen dann auf entsprechende Angebote in der näheren Umgebung oder auch an bestimmten Orten und filtern diese nach den beiden Möglichkeiten. Kunden bekommen so einen schnellen Überblick, welche Restaurants in ihrer Nähe jetzt eine der beiden Alternativen anbieten, von denen man das vielleicht gar nicht wusste. Täglich kommen neue dazu. Restaurant-Besitzer können ihr Angebot entsprechend einfach ergänzen.

