Bislang nutzen Apples MacBook Pro maximal ein 87-Watt-Netzteil (Bild: Apple)

Gerücht um 16 Zoll MacBook Pro mit 96W Netzteil. Es ist unbestätigt und basiert nur auf anonymen Hinweisen sowie einem verschwommenen Foto. Warum sollte man sich also damit auseinandersetzen? Tatsächlich, da der Urheber der Meldung bereits in der Vergangenheit richtig lag und es zudem Indizien gibt, dass es wirklich so kommen könnte.

Noch gibt es keine „bestätigten“ Hinweise darauf, dass Apple überhaupt ein 16 Zoll MacBook Pro veröffentlicht, sehr wohl aber diverse Gerüchte. Das Gerät soll ein OLED-Display erhalten, heißt es.

16 Zoll MacBook Pro mit 96-Watt-Netzteil?

Doch nun kommt ein weiteres hinzu. Laut Chongdiantou bekommt das neue Apple-Laptop ein USB-C-Netzteil mit 96 Watt Leistung. Die Modellnummer lautet auf A2166. Es sei außerdem ähnlich groß wie das momentane 87-Watt-Netzteil des 15-Zoll MacBook Pro.

Die Informationen fußen auf anonymen Hinweisen, die dem Magazin per WeChat zugespielt wurden. Mit dabei: Ein sehr verschwommenes Foto.

Gibt Apples Pro Display XDR Hinweise?

Auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference präsentierte Apple der Öffentlichkeit den neuen Mac Pro und ein Profi-Display namens „Pro Display XDR“. Dieser Bildschirm verfügt über ein interessantes Detail, das in diesem Zusammenhang wichtig wird.

Denn der Profi-Monitor von Apple ist in der Lage über „einen“ seiner USB-C-Anschlüsse Strom an andere Geräte weiterzugeben, und zwar – Trommelwirbel – bis zu 96 Watt. Da bislang allerdings keines von Apples Laptops so viel Leistung überhaupt abruft, liegt es natürlich auf der Hand, dieses Feature dem neuen 16-Zoll MacBook Pro zuzuschreiben.

Zur Quelle: Chongdiantou berichtete im July 2018 korrekt über ein seinerzeit noch nicht vorhandenes 18-Watt USB-C-Netzteil Apples. Trotzdem sind die jetzt veröffentlichten Hinweise noch mindestens solange als Gerüchte einzustufen, bis sie sich womöglich bewahrheiten.

