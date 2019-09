26.09.2019 - 14:55 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Tim Cook vor dem neuen iPhone 11 Pro (Bild: Apple)

Anlässlich des Verkaufsstarts der neuen Apple iPhone-Modelle 11, 11 Pro und 11 Pro Max hat das Gutscheinportal Codes.de eine Preisanalyse durchgeführt, die internationale Preisunterschiede offenbart und zeigt, welche Anschaffungsmethode – Direktkauf oder Kauf über einen Mobilfunkvertrag – sich am meisten lohnt. Mit Mobilfunkvertrag zahlt man für das iPhone 11 Pro Max durchschnittlich mehr als 2.000 Euro.

Auch zwölf Jahre nach dem ersten Apple iPhone, überschlägt sich das öffentliche Interesse, wenn eine neue Modellreihe auf den Markt kommt. Die enorme Popularität des Smartphones und der in Zusammenhang jährlich steigende Verkaufspreis gibt Gelegenheit, zu untersuchen, wie Verbraucher bei der Anschaffung eines der neuesten Geräte das beste Angebot wahrnehmen können. Dabei stellte sich einerseits heraus, dass die iPhone 11-Reihe in Deutschland, im Vergleich mit anderen Ländern der Welt, überdurchschnittlich teuer verkauft wird. Zudem zahlen viele Verbraucher deutlich drauf, wenn sie ihr neues iPhone über einen Mobilfunkvertrag mit 24-monatiger Laufzeit beziehen. Im extremsten Fall entstehen so über 800 Euro Mehrkosten, rechnet Codes.de aus.

Beim Kauf der neuesten iPhone-Modelle über einen Mobilfunkvertrag zahlen Verbraucher für das Startermodell iPhone 11 mindestens 610,66 Euro mehr als beim Einkauf im Einzelhandel. Beim iPhone 11 Pro kommt der Verbraucher auf Mehrkosten in Höhe von 770,66 Euro und beim iPhone Pro Max zahlt der Kunde mindestens 810,66 Euro drauf.

Durchschnittlich 76,64 Euro monatlich zahlt ein Vertragskunde für ein iPhone 11 Pro im Mobilfunkvertrag mit großem Datenvolumen. Für weniger als zwei Euro mehr erhält man allerdings auch schon das iPhone 11 Pro Max im Mobilfunkvertrag mit großem Datenvolumen.Nirgendwo werden die neuesten iPhone 11-Modelle günstiger verkauft als in den USA. Die Amerikaner zahlen im Apple-Store rund 169 Euro weniger als die Kunden in Deutschland im selben Geschäft. In UK ist der iPhone-Preis wegen des schlechten Pfund-Wechselkurses relativ teurer. Am teuersten ist der Verkaufspreis aber in Russland. Das iPhone 11 Max Pro-Modell kostet im russischen Handel umgerechnet rund 1.403 Euro. Das sind 154 Euro mehr als in Deutschland. Das erklärt die russische Nachfrage in Berlin.