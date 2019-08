15.08.2019 - 20:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



15.08.2019 - 20:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer ganz vorn bei der Entwicklung von Apples mobilen Betriebssystemen iOS 13 und iPad OS sein will, kann sich nun die Entwickler-Beta 7 der beiden System herunterladen. Wer mehr Sicherheit will, wartet einfach noch bis September 2019 und kann dann die finalen Versionen installieren.

Welche Neuerungen die siebte Betaversion von iOS 13 bzw. iPad OS mit sich bringt, ist noch nicht bekannt. Wir werden den Artikel ergänzen, sobald gesicherte Informationen dazu verfügbar sind.

In früheren Betas von Pad OS gab es einige Änderungen, die es erlaubten, die Icons in einem 4 x 5 Raster oder in einem 6 x 5 Raster anzuordnen. Außerdem lässt sich fortan die Größe des Maus-Cursors anpassen. Das ist gut, denn bisher war der Cursor recht groß. In iOS 13 Beta 5 wurden wieder weniger Rastepunkte für die Lautstärkeregelung eingebaut.

Sowohl iOS 13 als auch iPadOS haben einen systemweiten Darkmode, der auch auf Apps wirken kann, wenn die Entwickler mit den neuen Werkzeugen arbeiten. Ob der Darkmode irgendwann Pflicht wird, ist nicht klar. Weil der Dunkelmodus systemweit ist, können Nutzer das System auch nutzen, um die Apps zu bestimmten Zeiten abdunkeln.

Apple hat in OS 13/iPadOS die Foto-App überarbeitet und mit mehr künstlicher Intelligenz ausgestattet, die Rückblicke erzeugt, die chronologisch sortiert sind. So werden zum Beispiel Jahresrückblicke möglich. Auch die Bildbearbeitung wurde etwas intuitiver gestaltet als bisher. Bei der Videobearbeitung sind viele Funktionen, die vormals nur für Standbilder gedacht waren, auch im Bewegtbildbereich angekommen. So lassen sich beispielsweise die Belichtung oder andere Parameter auch bei Videos direkt auf dem iPad oder iPhone anpassen.

Apple hat außerdem die Sicherheit für die Nutzer weiter erhöht indem ein Single-Sign-On für Drittanbieter entwickelt wurde, was mehr Datenschutz verspricht. Im Kartenbereich wurde eine Streetview-Funktion integriert, der allerdings für Deutschland nicht angeboten wird. Noch ist die Beta 7 nicht für Teilnehmer des offenen Betatests erhältlich, doch diese wird vermutlich morgen erscheinen, allerdings vermutlich in Form der Beta 6.

