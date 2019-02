11.02.2019 - 21:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



11.02.2019 - 21:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: CC0 )

Ein neuer Bericht gibt einen seltenen Einblick in die Büros von Apple, die nicht am Campus angesiedelt sind sondern die an Geheimprojekten arbeiten und deshalb abgelegen sind. Im kalifornischen Hammerwood befindet sich so ein Standort , an dem die Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen kritisieren. Zudem müssen sie sich höchst konspirativ verhalten

Der Standort ist so geheim, dass Manager den Mitarbeitern sagen, sie sollen mehrere Straßenblöcke weiterlaufen, bevor sie sich ein Uber rufen oder telefonieren, heißt es bei Bloomberg. Der Empfangsbereich ist unbesetzt und das Gebäude ist extrem schlicht eingerichtet und das krasse Gegenteil von der kreativen Atmosphäre des Apple Parks. Es gäbe sogar Schlangen vor den Toiletten, weil zu wenige vorhanden seien.

Personen, die der Einrichtung zugewiesen wurden, haben Verträge mit einer Laufzeit von 12 bis 15 Monaten und gehen typischerweise nach dieser Zeit, heißt es laut Insidern. Sie werden nicht direkt von Apple sondern von Apex Systems eingestellt,. Dem Unternehmen gehört das Hammerwood-Gebäude. Dort arbeiten Menschen an Apple Maps.

"Es wurde uns ziemlich deutlich gemacht, dass wir nur Zeitarbeiter sind, und sie würden uns jederzeit feuern", beschwerte sich ein Mitstreiter. "Es gab eine Kultur der Angst unter den Mitarbeitern, die mich ansteckte und die sich wahrscheinlich ausbreitete."

Diese Situation steht im Einklang mit dem, was eine AppleInsider-Quelle in einem anderen Apple-Maps-Büro in texanischen Austin erlebt hat.

Nachdem Bloomberg nach dem Standort Hammerwood gefragt hatte, führte Apple Berichten zufolge ein überraschendes Audit durch und fand die Bedingungen akzeptabel. "Wie bei anderen Lieferanten werden wir auch bei der Überprüfung ihrer Managementsysteme, einschließlich Rekrutierungs- und Kündigungsprotokolle, mit Apex zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen transparent sind und den Arbeitnehmern im Voraus klar mitgeteilt werden", sagte ein Sprecher.

Buddy Omohundro, Chief Services Officer und General Counsel von Apex, betonte, dass sein Unternehmen "mehrere Möglichkeiten für Mitarbeiter bietet, direkt und anonym Bedenken vorzubringen".

Apple soll über Personaldienstleister Teams für Apple Maps in London, Indien, der Tschechischen Republik und anderen Teilen des Silicon Valley unterhalten. Das Unternehmen soll über LinkedIn aggressiv Menschen rekrutieren, diejenigen mit kartografischen Fähigkeiten aufspüren und ihnen dann "wiederholt" Nachrichten zukommen lassen. Anfangs wird die Apple-Verbindung nicht erwähnt, aber wenn der Name schließlich fällt, kann dieser für einige Mitarbeiter ein entscheidender Faktor und ein Lockmittel sein.

Einige der von Apex angeheuerten Mitarbeiter sagten, sie würden die Hoffnung haben, einen Vollzeitjob bei Apple zu bekommen, nur um festzustellen, dass die Chancen gering waren. Apple soll sogar die Menschen davon abhalten, das Unternehmen namentlich in ihren Lebensläufen aufzulisten - anstelle von "Apple via Apex Systems", müssen LinkedIn-Profile angeblich "A Major Tech Company Via Apex Systems" beinhalten.

Andere Probleme im Rahmen von Apex sollen hohe Krankenversicherungsbeiträge und plötzliche Änderungen der Beschäftigungsbedingungen sein, wie z.B. eine Reduzierung der jährlich bezahlten Krankenstandzeit von 48 Stunden auf 24 Stunden - etwas, worüber die Arbeitnehmer erst zwei Tage vor Inkrafttreten der Änderung informiert wurden. Aus Protest meldeten sich über ein Dutzend Mitarbeiter krank und gingen.

Angeblich beinhalten die Verträge mehrere Wochen Weiterbildung an Anfang, auf die ein Test folgt, der bei Misserfolg zu einer sofortigen Kündigung führt. Außerdem seien die Löhne mit 25 pro Stunde sehr gering angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Kalifornien, so dass sich MItarbeiter Wohnungen und Häuser teilen müssten.

