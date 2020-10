iPhone 12 Pro: LiDAR-Scanner misst Körpergröße

Für die Messung der Körpergröße müssen keine Punkte gesetzt werden, lediglich die Person muss komplett auf dem Bildschirm zu sehen sein. Dabei kann die Person sogar sitzen. Das iPhone erkennt den Scheitel der Person und zeigt über den Haaren oder einem Hut die Körpergröße an. Das Bild lässt sich dann inklusive der Größenangabe sichern.

Die neue Funktion arbeitet auch mit dem iPad Pro zusammen, Apples erster iOS-Hardware mit LiDAR-Scanner. Dank LiDAR („Light Detection And Ranging“) kann ein Gerät präziser die Umgebung und den Raum vermessen. Der neue Sensor dient Apple besonders dazu, AR-Anwendungen (Augmented Reality) zu verbessern, einen Markt, für den der Konzern eine große Zukunft sieht.

LiDAR: Jetzt Pro, bald für alle?

Dabei wird die Technologie in den nächsten Jahren sicherlich auch durchsickern und auch in „kleineren“ iPhones zu finden sein. Angeblich arbeitet Apple zudem an einer Brille, die Daten passend zur Umgebung einblendet. Auch diese Brille dürfte mit einer ganzen Reihe an Sensoren ausgestattet sein und für den Marktstart dieses möglichen Produkts wäre es sinnvoll, bereits eine ganze Reihe an AR-Apps in der Hinterhand zu haben, inklusive LiDAR-Unterstützung.