Bereits seit Monaten hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem Tracker für Gegenstände arbeitet. Schon im Frühjahr hatte die Website 9toMac von einer neuen Such-App sowie einem Bluetooth-Tracker berichtet. Während Apple die neue Such-App bereits zur WWDC für iOS und Co. angekündigte, könnte der Tracker vielleicht schon in der kommenden Woche vorgestellt werden. Doch wie soll das funktionieren?