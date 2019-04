29.04.2019 - 09:00 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



In der Print-Ausgabe 6/19 der Mac Life haben wir Ihnen einen Frühlings-Shopping-Guide zusammengestellt, in dem wir Produkte aus unterschiedlichen Genres vorstellten. Zeit, die einzelnen Gadgets und nützlichen technischen Geräte auch hier zu präsentieren. Sollten Sie sich für das Aushalten des langen Winters mit einem Accessoire aus den Bereichen Fotografie, HiFi, Musik-Equipment, Rucksäcke oder Sicherheitstechnik belohnen wollen, geben wir Ihnen hier ein paar Vorschläge.

eBlocker Family

Der Alltag ist anstrengend genug. Wer hat da noch Lust, sich intensiv und zeitaufwändig damit zu befassen, wie lange die eigenen Kinder im Internet surfen und was sie dort alles anklicken und ansehen? Richtig: Niemand! Mit dem eBlocker Family (ab 169 Euro) erwerben Sie eine Plug & Play-Lösung, die die Online-Privatsphäre Ihrer Familie sichert – damit sind alle Geräte, Betriebssysteme und Browser geschützt, zuhause und unterwegs. Jedem Kind können Sie ein individuelles, altersgerechtes Schutzprofil zuweisen. Verbotene Inhalte werden unzugänglich, Werbung und Tracker werden blockiert, Malware und Phishing bleiben außen vor. Pro Kind erhalten Sie eine Übersichtskarte mit allen Einstellungen, so dass Sie auf einen Blick ihren Online-Status, die verbleibende Surfzeit sowie erlaubte und verbotene Webseiten erkennen. Diese Lösung spart Ihnen nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch überflüssige Familiendispute um die Auslegung von Regeln. Und das Beste ist: Sie müssen hierfür nicht einmal Software installieren. Auch um Blocker- und Jugendschutz-Updates müssen Sie sich mit dem eBlocker Family nicht kümmern, diese erfolgen automatisch und kostenlos. Im Heimnetz können Sie eine unbegrenzte Anzahl Geräte schützen, was in Zeiten der immer größer werdenden Produkt-Armeen in den eigenen vier Wänden eine immense Erleichterung ist.

Feuerwear Rucksack Eddie

Dass Sie mit Feuerwear-Produkten aus Feuerwehrschlauch gefertigte Unikate erwerben, dürfte sich herumgesprochen haben. Doch der neue Rolltop-Rucksack Eddie (189 Euro) fügt dem umfangreichen Sortiment der Wiederverwerter ein neues und sehr besonderes Mitglied hinzu. Über einen geschützten Reißverschluss an der Außenseite gelangen Sie schnell und leicht an Ihre Sachen, ohne den Rucksack absetzen und von oben öffnen zu müssen. Ein gepolstertes Laptopfach schützt Ihren Computer, während drei Fächer auf der Vorderseite diverse kleine Utensilien wie ein Smartphone oder eine Sonnenbrille beherbergen. Das große Innenfach bietet zudem genug Platz für voluminösere Dinge. Haben Sie weniger dabei, rollen Sie das Top einfach weiter ein, während Sie es andersherum mit wachsendem Inhalt einfach in drei verschiedenen Positionen einhaken oder ganz ausgerollt mit einem Reißverschluss sichern können.

Soundservice Apogee HypeMiC

Das professionelle, latenzfreie Aufnehmen Ihrer Lieder an nahezu jedem Ort der Welt wird mit Apogees HypeMiC (475 Euro) nochmal eine Spur einfacher. Die Erweiterung des MiC+ bietet eine makellose Klangqualität bis zu 24-Bit/96kHz und einen integrierten Analogkompressor, der sich bestens für Gesangs- oder Instrumenten-Aufnahmen eignet, aber auch Podcasting und Livestreaming auf eine neue Ebene hebt. Das kompakte Mikrofon ist somit Mikro, Kompressor, Vorverstärker und Wandler in einem, was gerade unterwegs jede Aufnahme deutlich vereinfacht. Mitgeliefert werden ein Stativ für den Tischeinsatz, Adapter, Poppschutzfilter, die nötigen Kabel sowie ein Transportkoffer.

Sigma Objektive

Sigma hat mit dem Weitwinkel-Objektiv 28mm F1.4 DG HSM | Art (1.229 Euro) auf zahlreiche Anfragen von Liebhabern des 28mm-Bildwinkels reagiert und herausgekommen ist ein tatsächlich beeindruckendes Festbrennweiten-Objektiv. Vor allem Fotografen, die in schwierigen Umgebungen ihre Bilder schießen, werden ihre Freude daran haben: Die Frontlinse verfügt über eine wasser- und ölabweisende Beschichtung, das gesamte Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt. Ein Hochgeschwindigkeits-Autofokus sorgt dafür, dass Sie verzögerungsfrei selbst schnelle Bewegungen optimal und in hoher Auflösung festhalten können.

Die Anmutung eines Hollywood-Streifens mit weit preisgünstigeren Mitteln zu erzielen ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Mit Sigmas 40mm F1.4 DG HSM (1.229 Euro) aus der hauseigenen Serie der Art-Objektive können Sie sich bewegende Motive filmen und dabei mit der Kamera auch waghalsigere Fahrten und Manöver unternehmen, ohne dass die Qualität darunter leidet. 50 Millionen Pixel und mehr kann dieses Objektiv in Vollformat-Kameras bedienen und erfüllt damit die Anforderungen der 8K-Video-Technologie. Selbstverständlich taugt Sigmas Objektiv auch hervorragend als Wechselobjektiv für Fotografen.

Nubert nuPro X-3000

Wenn ein Film mehrere Oscars gewinnt, wird man gleich eine Idee neugieriger und meist haben die Filme mit diversen Auszeichnungen diese auch verdient. Ähnlich verhält es sich mit Nuberts nuPro X-3000 Aktivlautsprechern (585 Euro/Stück). Diese wurden bislang nicht nur für ihren außergewöhnlichen Klang prämiert, sondern jüngst auch mit dem „Goldenen Ohr 2019“ bei den Leserwahlen der HiFi-Fachpresse. Doch auch damit nicht genug: Die Jury des iF International Forum Design sowie des Design Zentrum NRW legte jetzt nochmal nach und würdigte das elegante Äußere der digitalen Drahtlos-Boxen, die Sie per Fernbedienung oder bequem per App steuern können. Somit dürfen sich die als Kompakt- und Standversion erhältlichen Lautsprecher nun auch mit einem Red Dot Design Award 2019 schmücken.

