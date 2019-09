25.09.2019 - 09:53 Uhr Geschrieben von Mac Life



25.09.2019 - 09:53 Uhr Geschrieben von Mac Life

Atemberaubend: ohne jede Sicherung erklimmt Freikletterer Alex Honnold den El Capitan im Yosemite Nationalpark. (Bild: National Geographic / Jimmy Chin)

Filme und Serien: Highlights bei iTunes, Netflix und Co. Wir stellen Ihnen diesmal Free Solo (Dokumentation), Stranger Things (Netflix), The Rook (Starzplay), The Boyz (Amazon) und the Loudest Voice (Showtime) näher vor.

Free Solo

Dokumentation: Alex Honnold ist 31 Jahre alt. Ein zurückhaltender Typ. Freundlich. In sich gekehrt. Er schläft in einem Van und isst sein Abendessen direkt aus der Pfanne. Denn eigentlich verbringt er seine Zeit am Berg. Kletternd. Mal mit, doch am liebsten ohne Seil – free solo eben. So hat er schon etliche Routen bezwungen. Viele in Rekordzeit. Doch das reicht ihm nicht. Sein nächstes Projekt soll die Freerider-Route am El Capitan sein, eine 975 Meter lange Strecke aus blankem Granit …

Ein Vorhaben, das nicht nur eine enorme physische Fitness voraussetzt, sondern vor allem geistig und mental alles von Alex abverlangt. Er ist sich natürlich darüber im Klaren, dass er bei dem Versuch jederzeit abrutschen und ums Leben kommen könnte. Doch noch viel mehr blockiert ihn, dass seine Freunde dies mit ansehen müssten. Denn die gesamte Filmcrew besteht aus befreundeten Profikletteren, die sich immer wieder die Frage stellen, was genau sie da eigentlich machen.

Es ist kein wirklicher Spoiler zu verraten, dass Alex das Unmögliche schafft. Knapp vier Stunden benötigt er für den finalen Aufstieg. Vier Stunden pure Konzentration. Körperliche Höchstleistung. Vier Stunden des Bangens und Hoffens bei der Crew. Und dann die Erlösung …

Die Bilder sind spektakulär, die Dramturgie der Dokumentation dermaßen spannend, dass man als Zuschauer erst beim Abspann merkt, wie angespannt man selbst die ganze Zeit über war.

Fazit: Vollkommen zu Recht hat dieses packende Sportler-Porträt diverse Preise gewonnen – darunter den Oscar für den besten Dokumentarfilm.

Stranger Things

Stranger Things (Bild: Netflix)

Netflix: Die Shopping-Mall ist so etwas wie der Tempel der amerikanischen Jugendkultur der 1980er Jahre. Und genau hier stellt sich Elfie mit ihrer Clique in Staffel 3 dem Kampf gegen die böse Demogorgon-Armee.

The Rook

The Rook (Bild: Starzplay)

Starzplay: Nach einem Gedächtnisverlust erfährt Agentin Myfanwy Thomas (Emma Greenwell), dass sie über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, wegen derer sie von paranormalen Kräften gejagt wird.

The Boys

The Boys (Bild: Amazon Prime)

Amazon: Wenn Superhelden ihre eigene Berühmtheit zu Kopf steigt und sie ihre Macht missbrauchen, muss die Anti-Superhelden-Truppe „The Boys“eingreifen. Actionreich, lustig und garantiert nicht jugendfrei!

The Loudest Voice

The Loudest Voice (Bild: Showtime)

Showtime: „People don’t want to be informed, they want to feel informed.“ Russell Crowe spielt den 2017 verstorbenen Roger Ailes, Mitgründer des meistgesehenen amerikanischen Nachrichtensenders Fox News.

Anzeige