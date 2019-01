(Bild: DCM)

Ready Player One

Der Autor Ernest Cline hat mit seinem Sci-Fi-Roman „Ready Player One“ so etwas wie die „heilige Schrift“ zur Popkultur der 1980er-Jahre verfasst. Darin stürzen sich in naher Zukunft fast alle Menschen in die VR-Spielwelt von „Oasis“, um der tristen Wirklichkeit zumindest zeitweise zu entfliehen. Die virtuelle Realität ist dabei gespickt mit zahllosen Anspielungen, Zitaten, und Hommagen an Filme, Videospiele, Musik, Mode und Technik der 1980er-Jahre.

Als der Erbauer der „Oasis“ James Halliday (Mark Rylance) stirbt, hinterlässt er im Spiel ein Easter Egg mit dem Versprechen, dass derjenige, der es findet, die Oasis und somit unermesslichen Ruhm und Reichtum erbt. Auch der 18-Jährige Wade Watts (Tye Sheridan) macht sich auf die Suche …

Für die cineastische Umsetzung der virtuellen Schatzsuche zeichnet kein geringerer als Steven Spielberg verantwortlich. Der inzwischen 71-Jährige ist der bis dato erfolgreichste Regisseur und hat nicht nur bereits 1975 mit „Der weiße Hai“ das Blockbuster-Kino mitbegründet, sondern uns auch moderne Klassiker wie „E.T.“, „Indiana Jones“, „Hook“ und „Jurassic Park“ beschert.

Einige seiner Schöpfungen finden wir auch in der Oasis. Beispielsweise einen T-Rex, der ein eigens für den Film geschriebenes Autorennen sabotiert. Aber auch andere Helden der Vergangenheit haben ihren Auftritt: Von Robocop über Lara Croft bis hin zum DeLorean „Zurück in die Zukunft“, in vielen Szenen muss man pausieren, um alles zu entdecken.

Fazit: Cineasten älteren Semesters erfreuen sich an den popkulturellen Reminiszenzen, der Nachwuchs hat auch ohne sie einen Heidenspaß!

Wo zu sehen? Sky Go/Sky Ticket (Flatrate), iTunes