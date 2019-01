(Bild: Twentieth Century Fox)

Isle of Dogs

Was auf den ersten Blick nach einem reinen Kinderfilm aussieht, entpuppt sich schnell als Abenteuerfilm, der sich eher an Erwachsene richtet. Wir befinden uns in einem dystopischen Japan der Zukunft. Zu einem der größten Probleme des Inselstaates gehört die explodierende Hundepopulation. Als dann auch noch die Hundegrippe um sich greift, wird kurzer Prozess gemacht: alle Hunde werden aus Megasaki City verbannt und müssen ihr Dasein fortan auf Trash Island, einer Mülldeponie-Insel fristen.

Darunter auch Spot, der Hund des Jungen Atari Kobayashi, der kurzerhand ein Flugzeug entwendet und sich auf den Weg nach Trash Island macht, um nach seinem Hund suchen und ihn zurückzuholen.

Auf Trash Island selbst herrschen Anarchie, Chaos und das Recht des Stärkeren. Schnell trifft Atari auf Boss, Chief, Rex und Duke, eine Bande von Alphahunden.

Sollten Sie des Englischen hinreichend mächtig sein, lohnt es sich allein wegen dieser vier Charaktere, den Film im englischen Originalton zu schauen. Gesprochen werden die Hunde nämlich von Bill Murray, Bryan Cranston, Edward Norton und Jeff Goldblum.

Atari schafft es mit seiner verzweifelten Mission, die Herzen der harten Hunde zu erweichen und sie entschließen sich, ihm auf seiner Suche zu helfen. Ganz ohne Gefahren ist das freilich nicht. Denn auch die Regierung von Megasaki City hat Wind von der Sache bekommen …

Fazit: Eine zauberhafte Geschichte, tolle Sprecher, ein famoser Soundtrack – Isle of Dogs ist ein rasantes und gleichzeitig schönes Abenteuer.

Wo gucken? Amazon, iTunes