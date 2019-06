Seit dem iPhone 7 gibt es keinen Klinkenanschluss mehr (Bild: Stefan Molz)

Fehlende Kopfhörerbuchse am iPhone: Bastellösung für den Schlüsselbund. Wenn Sie noch immer und vielleicht auch noch gerne einen Kopfhörer mit Klinkenanschluss nutzen, diesen aber am iPhone vermissen, sollten Sie den Adapter mitführen. Auf Reddit hat nun aber ein Nutzer eine interessante Bastellösung vorgestellt, die auch zeigt, wie mit wenig Aufwand etwas Nützliches entstehen kann.

Der Nutzer @lvl3security-outof20 veröffentlichte vor kurzem ein Foto seiner Bastellösung, mit der er Apples Lightning-auf-Klinken-Adapter am Schlüsselbund mit sich führen kann.

Lightning-auf-Klinke-Adapter am Schlüsselbund

Neben ein bisschen Schnur benötigen Sie dazu auf noch eine 3,5 mm Klinke mit ein bisschen Kunststoff das übersteht. Am besten bereit mit Loch, ansonsten können Sie vielleicht selbst eines anfertigen.

Diese Klinke stecken Sie dann in die eine Seite des Adapters und am Loch führen Sie eine Schnur durch, mit der Sie dann das Zubehör außerdem am Schlüsselbund festmachen können.

Damit aber außerdem das Kabel des Adapters in der Hosentasche keinen Schaden nimmt, wickelt @lvl3security-outof20 außerdem noch eine Metallfeder darum, die dem Kabel mehr Stabilität einerseits und Schutz andererseits gibt.

Bastellösung für den Schlüsselbund (Bild: lvl3security-outof20 via Reddit)

Not macht erfinderisch

Apple führte von ein paar Jahren mit dem iPhone 7 das erste iPhone ohne Klinkenanschluss ein, legte dem Gerät aber einen Adapter bei. Damals war der Aufschrei groß, hat sich mittlerweile hoffentlich ein wenig gelegt. Trotzdem gibt es viele Situationen, in denen der Adapter hilfreich sein kann. Sie wissen nun, wie Sie sich nach einem Vorbild selbst eine kompakte Transportmöglichkeit für den Schlüsselbund erstellen können.

Aber vielleicht haben Sie ja ganz andere Tricks parat? Basteln Sie gerne und haben schon ähnliche Lösungen gefunden? Lassen Sie es uns wissen.

