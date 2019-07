26.07.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Mockdrop.io/Bildmontage: Mac Life)

Derzeit lässt sich WhatsApp mit keiner offiziellen App auf dem iPad nutzen, doch das soll sich bis Jahresende ändern, heißt es laut einem Leak. Auch eine Desktop-Version sei geplant.

Facebook will WhatsApp offenbar in eine echte Multiplattform-Messaging-Lösung umbauen, die nicht nur auf Smartphones läuft sondern auch auf Tablets und dem Desktop. Nach einem Bericht von WABetainfo soll wie bei Apples iMessage bald auch eine Version für das iPad erscheinen.

Angeblich arbeitet das Team von WhatsApp seit einigen Wochen an der iPad-Unterstützung. Als Beta soll die App bereits in einigen Wochen erscheinen, allerdings muss dafür der Nutzer bei TestFlight von WhatsApp dabei sein und dort gibt es offiziell gerade keine freien Slots mehr, wie der Entwickler schreibt, der von den Tests erfahren haben will.

Bisher gibt es nur Lösungen von Drittanbietern, die die WhatsApp-Web-API nutzen, um beispielsweise eine inoffizielle Mac- oder iPad-Version zu ermöglichen, doch so richtig gut funktioniert das nicht.

Das neue Mehrplattform-System erfordert bei WhatsApp einige Umbauarbeiten. So soll der Nutzer den gleichen Account für iOS und Android nutzen können und kann auch seinen Hauptaccount auf dem iPad haben. Wie das ohne Telefonnummer passieren soll, ist die nächste Frage. Außerdem soll eine richtige Desktop-Version entwickelt werden, die kein Smartphone voraussetzt, dass eigentlich für den Empfang und den Versand der Nachrichten zuständig ist.

Seid ihr an WhatsApp für iPads und den Desktop überhaupt interessiert? Welche Drittanbieter-App nutzt ihr bisher dafür und was fehlt euch? Schreibt eure Meinung und eure Kommentare in die Felder unterhalb des Artikels, wir sind gespannt.

