Exklusivdeal: Filme kommen schneller vom Kino zu iTunes

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Unternehmen und Dienstleister zu neuen Geschäftswegen inspiriert und ließ dabei auch alte Konventionen ins Wanken kommen. Das beste Beispiel ist die Filmindustrie. Da Kino geschlossen waren, haben sich viele Filmstudios für Verschiebungen zahlreicher Filme entschieden. Jedoch probierte man dadurch etwas Neues aus, wenn der Film bereits im Kino angelaufen war. Anstatt auf den Neustart zu warten, veröffentlichte manche Studios die Filme schnell auf digitalen Plattformen oder verkaufte – wie im Fall von Tom Hanks' Greyhound – die Rechte an Streaminganbieter. Scheinbar ging der Plan auf, sodass Universal Pictures sich nun dazu entschieden hat, den Kinozeitraum zu verkürzen, um Filme schon nach deutlich weniger Zeit auf die heimischen Bildschirme zu bringen.

Filme: Vom Kino auf das Apple TV

Wie das Wall Street Journal berichtet, gab es in den USA Probleme mit Kinobetreibern, die Universal Pictures androhten keine Filme des Studios mehr zu zeigen, weil man durch COVID-19 Filme zu schnell in die digitalen Läden gebracht habe. Normalerweise wird den Betreibern nämlich garantiert, dass Filme frühestens 75 Tage nach dem Kinostart auch als digitale Leihfilme angeboten werden können. Mit dem neuen Vertrag verkürzt man den Zeitraum auf 17 Tage, sodass man in der Regel – noch während die Filme im Kino laufen – schon eine digitale Leihversion bei iTunes erstehen kann und diese etwa gemütlich mit der Familie vor dem Fernseher genießen kann.

Günstig sind die Leihversionen jedoch nicht. Sie werden rund 20 Euro kosten und haben ansonsten die typischen Leihbedingungen. Jedoch ist dies relativ zu sehen. Im Kino kommt man mittlerweile selten unter 10 Euro pro Ticket, sodass sich das Leihen bereits ab zwei Personen lohnt – mit der ganzen Familie umso mehr.

