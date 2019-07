04.07.2019 - 21:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Bluetooth und HomeKit vertragen sich zwar, doch es ist äußert nervig, wenn aufgrund der Reichweitenbeschränkung dann Geräte in anderen Räumen nicht funktionieren, weil sie nicht erreicht werden. Eve plant für den Herbst einen Bluetooth-Reichweitenverlängerer.

Der Bluetooth-Reichweitenverlängerer von Eve soll ein großes Problem beseitigen: Viele HomeKit-Geräte arbeiten per Bluetooth und diese Funktechnik hat eine nur begrenzte Reichweite. In der Wohnung kann das bedeuten, dass nicht einmal die Wegstrecke von der HomeKit-Zentrale wie einem Apple TV bis zum Bad reicht, um dort den HomeKit-Heizungsregler zu betätigen oder in den Garten, wo ein HomeKit-Sprenger steht . So etwas verleidet jedem auf Dauer das Smart Home.

Vor einem Jahr veröffentlichte Eve damals noch unter dem Firmennamen seine ersten Outdoor-Accessoires für HomeKit. Mit dabei ist eine wasserfeste Lampe und ein intelligenter Wasserhahn sowie mit Eve Aqua eine automatisierte Gartenbewässerung. Das Gerät wird einfach am Außenwasserhahn angeschlossen und mit dem Gartenschlauch verbunden. Ab dann kann die Wasserversorgung über die App, einen Tastendruck oder einen vorher festgelegten Zeitplan gesteuert werden. Diese Zeitpläne werden auf dem Eve Aqua gespeichert und funktionieren so auch ohne WLAN oder Bluetooth-Verbindung. Und sogar der Wasserverbrauch kann mit dem smarten Helfer berechnet werden.

Der Eve Extend soll das im September erscheinen und soll die Reichweite von Bluetooth erhöhen. Er ist selbst nicht per Bluetooth sondern per WLAN erreichbar und kann die Befehle per Bluetooth weiter senden.

Eve Extend soll nach Informationen von Macerkopf bis zu 8 Geräte ansprechen können. Was das Gerät kosten soll, ist noch nicht bekannt.

