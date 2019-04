08.04.2019 - 21:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



08.04.2019 - 21:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Schlägt hier bald ein Huawei-Herz? (Bild: Bagus Hernawan)

Huawei hat mit dem Balong 5000 bereits ein 5G-Modem für Smartphones und andere Mobilgeräte entwickelt. Das könnte Apple dringend für seine iPhones der nächsten Generation brauchen, nachdem Qualcomm als Lieferant wohl ausfällt und Intel angeblich nicht früh genug liefern kann.

Huawei ist zwar nicht Apples Erzkonkurrent, doch es wäre schon verwunderlich, wenn ausgerechnet das südkoreanische Unternehmen, das sich mit guten Android-Smartphones einen Namen gemacht hat, künftig eines der wichtigsten Bauteile des iPhones liefern sollte.

Engadget hat aus unternehmensnahen Kreisen erfahren, dass Huawei dem Verkauf des Balong 5000 offen gegenüber steht und Apple beliefern würde - aber niemand anderes. Es ist aber nicht bekannt, ob Apple und Huawei sich in Verhandlungen befinden.

Mit Intel, einem weiteren möglichen Lieferanten, soll Apple jedoch über Kreuz liegen, weil angeblich mehrere Deadlines von Intel gerissen wurden, heißt es in einem Bericht von Fast Company.

Das Zerwürfnis zwischen Qualcomm, Apples früherem Breitbandlieferanten, soll hingegen so groß sein, dass eine Belieferung mit 5G-Modems unwahrscheinlich ist.

Baut sich Apple lieber sein eigenes 5G-Modem?

Es gibt zudem seit Februar 2019 Gerüchte, nach denen Apple selbst ein 5G-Modem entwickelt. Die Entwicklungsleitung soll Johny Srouji übernommen haben, der bei Apple die Entwicklung des System-on-a-Chip A4 leitete und seitdem bei jedem SoC dabei war. Er ist Senior Vice President of Hardware Technologies bei Apple. Srouji soll bereits seit Januar 2019 an dem Projekt arbeiten, wobei ihm weitere Hardware-Teams unterstellt wurden. Kurzfristig gab es Gerüchte, dass der Manager neuer Intel-Chef werden sollte, was sich für Apple zum Glück als Gerücht erwies.

Anzeige