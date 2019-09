04.09.2019 - 19:58 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Neue Beta-Versionen für iPad und iPhone sowie Apple TV. (Bild: Apple)

In der vergangenen Woche sorgte Apple mit der ersten Beta von iOS 13.1 vor dem Release von iOS 13 für einigen Wirbel. Jetzt folgen die zweiten Beta-Versionen von iOS 13.1 und iPadOS 13.1 sowie die tvOS 13 beta 9. In der nächste Woche wird Apple seinen Release-Plan für iOS 13 verkünden. iOS 13 wird in rund zwei Wochen erscheinen.

Die Veröffentlichung von iOS 13 wird für die Woche vom 16. September erwartet. Üblicherweise ein paar Tage, bevor die nächste iPhone-Generation in den Handel kommt. Den genauen Termin wird Apple in der kommenden Woche nennen. Dann werden wir auch wissen, ob iOS 13.0 für iPhone und iPadOS 13.0 für iPad quasi übersprungen wird.

Bei den 13-Punkt-1-Betas stehen Features wie Shortcut-Automation und ein Teilen der erwarteten Ankunftszeit bei der Navigation mit Apple Maps wieder zur Verfügung. Diese waren zuvor aus dem Beta-Programm genommen worden. Die Version 13.1 wurde also keinesfalls versehentlich freigeschaltet, wie vor einer Woche anzunehmen war. In der vergangenen Woche sorgte Apple nämlich mit der ersten Beta von iOS 13.1 vor dem Release von iOS 13 für einigen Wirbel.

Trotzdem bedeutet auch ein weiteres Release von 13.1-Betas nicht zwangsläufig, dass die verflixte 13.0 nicht doch zur finalen Version wird, die in den kommenden zwei Wochen in die Öffentlichkeit entlassen wird. iOS 13 wurde zuvor in acht Beta-Versionen ausgegeben. Aus der neunten Beta einer iOS-Version wurde in den zurückliegenden Jahren stets die Gold-Master. Die Versionen iOS 13.0 sowie iPadOS 13.0 und watchOS 6 und macOS 10.15 Catalina wurden jedoch seit zwei Wochen nicht mehr angefasst, was darauf schließen lässt, dass Apple hinter den Kulissen der großen Präsentation in der nächsten Woche vor Herausforderungen steht.

