18.04.2019 - 14:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als Teil seines Material Recovery Lab hat Apple in Großmaschinen investiert, die normalerweise in Elektroschrott-Recyclinganlagen eingesetzt werden. (Bild: Apple)

Ostermontag fällt in diesem Jahr auf den internationalen Earth Day. Passend dazu hat Apple nicht nur einen aktuellen Umweltbericht veröffentlicht, sondern weißt gleichzeitig darauf hin, dass man die eigenen Recyclingprogramme deutlich erweitern wird. Dazu ging man unter anderen Partnerschaften mit Best Buy in den USA sowie KPN in den Niederlanden ein, um „qualifizierte gebrauchte iPhones“ von Daisy demontieren zu lassen.

Nach Liam stellte Apple Daisy vor. Der Roboter übernimmt dabei die Demontage alter iPhones und zerlegt sie in ihre Einzelteile, damit diese fachgerecht recycelt werden können. Laut Apple kann Daisy in einem Jahr bis zu 1,2 Millionen iPhones demontieren. Dabei kann das Gerät 15 Modelle unterscheiden und schafft etwa 200 iPhones in der Stunde. Durch neue Technologien kann der Demontageroboter sogar wichtige Materialen aus den Geräten zurückgewinnen und diese dem Herstellungsprozess wieder zu führen. Ein Beispiel dafür ist Kobalt, das für die Herstellung der Batterie verwendet wird. Dieser kann nun durch die Demontage wiedergewonnen und in die Lieferkette geschickt werden. Daneben gibt weitere Ressourcen mit den Apple ähnlich verfahren kann.

„Fortschrittliches Recycling muss zu einem wichtigen Teil der Lieferkette der Elektronikindustrie werden und Apple geht einen neuen Weg, um unsere Branche voranzubringen,“ sagt Lisa Jackson, Apples Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives. „Wir arbeiten unerlässlich daran, Produkte zu entwickeln, auf die sich unsere Kunden lange Zeit verlassen können. Wenn es darum geht, sie zu recyceln, hoffen wir, dass Einfachheit und Nutzen unserer Programme jeden dazu anregen werden, seine alten Geräte zurückzubringen.“

Zusätzlich zu der Programmerweiterung stellte man auch den neuen Umweltbericht vor. Diesen können Sie auf der Sonderseite finden. Dort erhalten SIe zahlreiche Informationen, welche Lösungen Apple einsetzt, um den eigenen Fußabdruck zu verkleinern.

Zudem dürfen sich Kunden am 22. April über exklusive Workshops in allen Apple Stores freuen. In diesen besonderen „Today at Apple“-Sessions dreht sich alles um das Thema „Umwelt“. Wer keinen Apple Store in der Nähe hat, der kann das Thema auch im App Store entdecken.

Apple lädt auch zur sportlichen Aktivität ein und wird wieder die jährliche Earth-Day-Herausforderung für „Apple Watch“-Nutzer aktivieren. Damit möchte Sie Apple anspornen ein mindestens 30-minütiges Outdoor-Training zu absolvieren, um eine spezielle Earth-Day-Auszeichnung sowie -Sticker für iMessage zu erhalten.

Das Wichtigste Im Überblick Recyclingprogramm auch in Best Buy (USA) und bei KPN (Niederlande) verfügbar

Daisy demontiert bis zu 1,2 Millionen iPhones pro Jahr

Mehr als 48.000 Tonnen Elektroschrott konnten wiederverwertet werden

Daisy wurde optimiert und kann 15 iPhone-Modelle erkennen

Bei Demontage können nun auch seltene Stoffe wie Kobalt zurückgewonnen werden

Batterieaustausch und Recyclingprogramme für alle Apple-Produkte

Exklusive „Today at Apple“-Workshops am 22. April

Earth-Day-Herausforderung für „Apple Watch“-Nutzer: 30-minütiges Outdoor-Training

Neben den Berichten und neuen Programmen hat Apple auch ein neues „Shot on iPhone XS“-Video veröffentlicht, das die Natur in Ihrer vollen Schönheit zeigt. Dabei gelangen den Filmteams trotz Smartphone-Kamera beeindruckende (Nah-)Aufnahmen von einer Vielzahl Tiere.

Passend zu dem Video „Don't mess with Mother“ hat Apple auch ein weiteres Video bereitgestellt, dass einen Blick hinter die Kulissen liefert.

