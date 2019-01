09.01.2019 - 11:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



09.01.2019 - 11:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Bird Home Automation)

Während die Technikwelt derzeit nach Las Vegas blickt und die Neuheiten der Hersteller auf der CES begutachtet, wird in München eine Messe für Architekten, Hauseigentümer und für die, die es noch werden wollen, in Kürze starten und neue Smart-Home-Produkte zeigen. Auf der BAU 2019 präsentiert unter anderem DoorBird neue Produkte für Ein- und Mehrfamilienhäuser, die die Türsprechanlagen besser vernetzen sollen.

Die CES in Las Vegas brachte auch in diesem Jahr wieder viele neue Smart-Home-Produkte hervor, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. Wer aktuell den Hausbau plant, muss jedoch nicht bis an die Westküste der USA fliegen, um sich über die neuesten Trends zu informieren. In München wird vom 14. bis 19. Januar die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme abgehalten. Dies ruft natürlich auch Smart-Home-Hersteller wie Bird Home Automation auf den Plan, die erstmals mit einem eigenen Stand auf der BAU vertreten sein werden. Das Unternehmen aus Berlin möchte hier mit neuen DoorBird-Produkten punkten.

DoorBird ist neben Ring seit einiger Zeit eine bekannte Größe im Bereich der smarten Türsprechanlagen. Im Gegensatz zur Amazon-Tochter bietet DoorBird allerdings Komplettanlagen an, die sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser nutzen lassen. Dabei sind in einigen Modellvarianten Info-Module integriert, die beispielsweise die Hausnummer anzeigen können, während andere mit zusätzlichen Keypads auskommen, über die Sie etwa die Tür per Zahlencode öffnen können. Die Anlagen können dabei sowohl mit Unterputz sowie Aufputzgehäuse erworben werden, wodurch ihr Einsatzgebiet flexibel anpassbar ist. Sollten Sie bereits ein Türanlage verwenden, dann können Sie sie mit Nachrüst-Hardware auch smart machen, sodass Sie per App über Besucher informiert werden können.

Anzeige