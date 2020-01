Disney+ startet in Europa früher als angekündigt

Nachdem Apple TV+ im November 2019 startet, ging auch Disney+ an den Start. Anders als Apple gab es bei Disney allerdings keine weltweite Veröffentlichung und man vertröstete internationale Kunden auf 2020. Genauer gesagt, sollten europäische Nutzer eigentlich erst ab dem 31. März 2020 Zugriff auf den neuen Videostreamingdienst erhalten.

Disney+: Neuer Starttermin steht fest

Allerdings scheint man die Pläne für den Dienst leicht geändert zu haben, sodass Disney+ in Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien schon eine Woche früher starten soll. Damit können interessierte Nutzer bereits ab dem 24. März 2020 Serien, Filme und Dokumentationen von Disney, Marvel, Pixars, Star Wars und National Geographic ansehen. Disney zufolge sollen mehr als 500 Filme und mehr als 7.500 Shows auf der neuen Plattform bereitstehen – darunter viele Inhalte, die man exklusiv für Disney+ produzierte.

Preis und Verfügbarkeit

Wie das Unternehmen bekannt gibt, sollen im Sommer 2020 auch Belgien, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und Portugal nachfolgen. In Europa soll der Dienst übrigens 6,99 Euro pro Monat kosten. Entscheidet man sich hingegen für das Jahresabonnement, dann werden nur 69,99 Euro fällig. Man spart damit also die Gebühr für zwei Monate. Die App für Disney+ wird auf Amazons Fire-Geräte, Apple TV, Set-Top-Boxen von Roku, iOS-Geräten, Android-Geräten, Xbox One, PlayStation 4 sowie auf Smart TVs von Samsung und LG verfügbar sein.



