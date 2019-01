Ist das bloß gut beobachtet oder ist das schon „zwangsgestört“? Im Informatikstudium habe ich in der Analysis besonders punkten können, weil ich über eine sehr gute Mustererkennung verfüge. Abweichungen und Sonderfälle sprangen mir immer sofort ins Auge. Wo aber hört das gesunde Erkennen von Unterschieden auf und beginnt ein „zwangsgestörtes“ Verhältnis zu Differenzen?

„Yr Blues“ aus dem Forum von Macrumors jedenfalls stört sich daran, dass die Ränder des Displays seiner Meinung nach nicht zu den Rändern des Gehäuses passen. Deren Radius ist nicht identisch. Und das „missfällt“ dem Nutzer.

„It's obviously not the same contour and looks jarring.“

„Newstons Apple“ hält dagegen, dass diese Umstand nur die wenigsten stört.

„This would only be an “issue” to to (!sic) very few.“