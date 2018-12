Apple Watch Series 4 mit Milanaise-Armband (Bild: Apple)

Neue Apple Watch 4 und das Armband passt nicht? Das steckt dahinter. Wenn Sie bereits eine neue Watch Series 4 gekauft haben, und womöglich auch ein Armband als Zubehör, wird Ihnen vermutlich ein subtiler Hinweis Apples nicht entgangen sein. Der lautet „Designed for Apple Watch Series 4“. Aber was hat es damit auf sich, und hat der Hersteller aus Cupertino hier womöglich erneut Kunden älterer Modelle von neuen Armbändern ausgeschlossen, und umgekehrt?

Watch Series 4 mit neuem Design

Das Gehäuse der neuen Apple-Smartwatch ist, wie Sie vielleicht wissen, ein anderes als noch bei den Vorgängern. Es bietet Platz für ein größeres Display, ist aber nur minimal in den Ausmaßen verändert. Das liegt vor allem daran, dass Apple auf weniger Ränder beim Display setzt.

Doch nun diskutierten im November einige besorgte Nutzer, dass die neuen Armbänder vielleicht nicht mehr optimal mit den älteren Uhren zusammenpassen würden.

Armbänder vice versa verwendbar

Die gute Nachricht vorweg: Sie können selbstredend sowohl alte als auch neue Armbänder in sowohl älteren Watch-Modellen als auch neuen Smartwatches aus Cupertino verwenden.

Schönheitsanpassungen beim Armbandstecker

Das bedeutet aber nicht, dass die Anschlussstecker der Armbänder nicht doch ein My unterschiedlich sind. Die Breite der Anschlüsse an der Smartwatch hat sich nicht verändert. Tatsächlich hat der Anschluss an der Uhr aber ein minimal angepasstest Design. Wegen des breiteren Bildschirms wurden anderen Kurven an den Enden gewählt.

Das bedeutet: Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie erkennen, dass Armbänder für die Watch Series 4 in einer Watch Series 4 prima passend am Anschluss stecken. An einer Watch Series 3 oder älteren Modellen „ragen“ diese mit kaum einem Millimeter an den Ecken heraus. Ähnlich verhält es sich dann umgekehrt bei einem Armband für die Watch 4. So oder so sind dann Watch und Zubehör nur im Optimalfall, wenn das Zubehör dafür designt wurde, „wirklich bündig“.

