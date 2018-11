16.11.2018 - 15:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.11.2018 - 15:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit einiger Zeit bieten sowohl MediaMarkt als auch Saturn Mietgeräte an. Dies geschieht in Kooperation mit Grover. Allerdings gab es bisher stets einen Haken: Die Mieten konnten nur online abgeschlossen werden. Ein direkte Mitnahme im Laden war nicht möglich. Nun ändert sich das und die Unternehmen geben stolz bekannt, dass Sie ab sofort in ausgewählten Märkten Geräte wie das iPhone XS direkt mitnehmen können.

Bevor Sie sich für ein neues Gerät entscheiden, wird Ihnen stets geraten, dass Sie es erstmal ausprobieren. Allerdings ist das natürlich leichter gesagt als getan. Im Gegensatz zu Onlineshops können Sie in den Ladengeschäften immerhin Hand anlegen. Jedoch reicht dies nur für einen ersten Eindruck. Gerade bei teuren Geräten wie einem iPad Pro oder einem iPhone XS kann es sich daher lohnen, wenn Sie sich die Geräte in Ruhe Zuhause anschauen. Am einfachsten funktioniert das mit Grover. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert Elektronikprodukte zu vermieten. Dies geht natürlich über die eigene Website (getgrover.com) oder über die Internetauftritte von Saturn und MediaMarkt .

Bisher nur auf Online beschränkt

Bislang funktionierte der gesamte Mietvorgang nur über die besagten Websites. Nun ändert sich dies jedoch. Wie Grover ankündigte, vertiefte man die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn und bieten den Miet-Service auch lokal an. Aktuell beschränkt sich der Vor-Ort-Service jedoch zunächst auf die 20 MediaMärkte in Berlin und Brandenburg. Auch in Hamburg werden alle Media Märkte diesen Service ab sofort anbieten. Als erster Saturn wird der Fachmarkt in der Mönckebergerstraße in Hamburgs Altstadt mit Grover lokal zusammenarbeiten.

Passend zur Einführung bietet Grover 50 Prozent Rabatt auf die erste Monatsmiete, sodass Sie beispielsweise für ein iPhone XS (64 GB) 49,95 Euro anstatt der üblichen 99,90 Euro zahlen. Allerdings ist das Angebot nur für kurze Zeit gültig.

So einfach funktioniert's

Produkt gemeinsam mit Mitarbeiter auswählen und bei Grover registrieren

Mit Gutschein nur 50 Prozent der ersten Monatsmiete zahlen und Produkt direkt mitnehmen

Nach Laufzeitende monatlich kündbar durch kostenlose Rücksendung an Grover

Anzeige