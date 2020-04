Diese Hüllen gibt es für das iPhone SE Gen.2

Viele Menschen wollen das iPhone nicht ohne Schutzhülle in die Hosentasche stecken, doch die Hülle soll natürlich auch zum persönlichen Stil und zum iPhone und den Lebensumständen passen.

Apple selbst verdient gut an diesen Hüllen und hat zum baldigen Marktstart des iPhone SE der 2. Generation eine ganze Serie neuer Modelle vorgestellt - aus unterschiedlichen Materialien.

Die Silikonhüllen vermitteln allgemein ein sehr gutes Griffgefühl, lassen sich abwaschen und sind nach unseren Erfahrungen auch recht haltbar. Für das neue iPhone SE werden die Silikonhüllen in den Farben Sandrosa, Weiß und Schwarz angeboten. Sie kosten in Deutschland pro Stück 39 Euro. Daneben gibt es auch Lederhüllen für das iPhone SE 2. Generation. Diese werden in den Farben Mitternachtsblau, Schwarz und Rot angeboten und passen unserer Meinung nach ganz hervorragend zu den iPhone-SE-Farben Rot, Schwarz und Weiß. Die Lederhüllen kosten jeweils 49 Euro.

Viel von den Gehäusefarben ist allerdings nicht mehr zu sehen, wenn die Smartphones in den Hüllen stecken. Bei der Lederhülle schaut nur ein kleiner Ausschnitt rund um die Kamera und das Blitzlicht heraus.

Was ist das Geheimnis der neuen iPhone-SE-Hüllen?

Nach einem Bericht von The Verge sollen die neuen Hüllen auch auf das alte iPhone 8 passen. Die Gehäuse seien so ähnlich, dass sich die Schutzhüllen auch auf das alte Gerät aufziehen lassen.

Welche der Hüllen findest du am schönsten? Oder sollte man das iPhone SE 2020 überhaupt nicht in eine Hülle stecken? Wie ist deine Meinung?

Mehr zu diesen Themen: