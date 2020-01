Diese Daten landen ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der iCloud

Apple erhält immer wieder Regierungsanfragen, um Daten von Nutzern preiszugeben. Dabei fühlten sich Nutzer bislang sehr sicher, weil Apple eine strikte Datenschutzpolitik fährt und damit natürlich auch wirbt. Umso erstaunlicher war es daher, als ein Bericht über iCloud-Backups auftauchte. In diesem heißt es, dass Apple vorhatte die Backups vollständig von Ende-zu-Ende verschlüsselt werden. Dadurch sollte es selbst Apple nicht mehr möglich sein, auf iCloud-Daten zuzugreifen, um diese beispielsweise Behörden zu übergeben. Allerdings soll Apple diese Pläne nach einem Treffen mit dem FBI wieder verworfen haben.

Daher kann das Unternehmen weiterhin auf gerichtliche Anweisung Daten herausgeben, die sich in einem iCloud-Backup befinden. Befinden sich die Daten hingegen nur lokal auf den Geräten, dann ist dies nicht möglich, da Apple hier keinen „Schlüssel“ besitzt.

In einem Spiegel-Interview sagte Apple-CEO Tim Cook folgendes, als er zur Sicherheit von iCloud befragt wurde:

„Dort haben unsere Nutzer einen Schlüssel, und wir haben einen. Das machen wir so, weil manche Nutzer ihren Schlüssel verlieren oder vergessen und dann von uns Hilfe erwarten, um wieder an ihre Daten zu kommen. Es ist schwer abzuschätzen, wann wir diese Praxis ändern werden. Aber ich glaube, das wird künftig wie bei den Geräten geregelt. Wir werden also auch dafür künftig keinen Schlüssel mehr haben.“