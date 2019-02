In den letzten Jahren wurde immer wieder Rufe von Nutzern laut, die nicht nach einem noch dünneren Smartphone, sondern nach einer längeren Akkulaufzeit verlangen. Während Apples Smartphones in den letzten Jahren daher wieder leicht dicker geworden sind, geht Batterie-Experte Energizer einen kuriosen Weg. Das Unternehmen stellte im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona nämlich ein Smartphone mit einer Batterie auf PowerBank-Niveau vor.