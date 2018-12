11.12.2018 - 12:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Deutsche Bank)

Während Apple Pay in Deutschland endlich verfügbar ist, hat sich die Deutsche Bank zum Start etwas ganz besonderes ausgedacht und feiert diesen ausgiebig mit einer neuen Sonderseite, die Ihnen die Voraussetzungen, die Einrichtung sowie die Verwendungs von Apples kontaktlosen Bezahldienst ausführlich erklärt und Ihnen bei Problemen zur Seite steht. Passend dazu gibt es noch ein ganz besonderes Angebot für die Apple-Pay-Nutzer.

In den USA, Großbritannien und weiteren Ländern sind Apple-Pay-Aktionen an Tagesordnung sind, betreten wir in Deutschland gerade Neuland, welches allerdings noch sehr begrenzt ist. Während in London beispielsweise die U-Bahn immer mal wieder mit Vergünstigungen wirbt, startet in Deutschland zunächst die Deutsche Bank mit einer tollen Einführungsaktion:

Die ersten Deutsche Bank Kunden, die Apple Pay aktivieren und erstmalig nutzen, erhalten einen 10€ App Store und iTunes-Gutschein – ganz automatisch per E-Mail oder Brief, solange der Vorrat reicht.* Einlösbar für Apps, Spiele, Musik, Filme und iCloud. *Wenn eine Werbesperre besteht, können wir Ihnen den Gutschein nur zusenden, wenn Sie uns bitte hierzu kontaktieren. Rufen Sie uns an unter (069) 910-10016

Beachten Sie dabei, dass die alleinige Aktivierung von Apple Pay für eine Deutsche Bank Karte nicht ausreicht. Es muss wohl auch mindestens eine Zahlung erfolgen. Sowohl die Aktivierung als auch die Zahlung sollte bis zum 31. Januar 2019, um den 10-Euro-Gutschein zu erhalten.

