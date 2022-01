Dein Apple TV lässt sich bald in Firmen- und Hotelnetzwerken nutzen

Während iPadOS 15.4 (Beta 1) und macOS Monterey 12.3 (Beta 1) die nahtlose Steuerung zwischen beiden Geräten erlaubt und iOS 15.4 (Beta 1) Impfkarten für das digitale COVID-Zertifikat der EU einführt, bekommt auch tvOS 15.4 (Beta 1) eine nützliche Neuerung spendiert. Laut Apple sollst du erstmals in der Lage sein, dein Apple TV mit einem durch eine Anmeldeseite gesichertes WLAN-Netzwerk zu verbinden. Das Unternehmen schreibt dazu Folgendes:

Die Unterstützung eines geschützten WLAN-Netzwerks unter tvOS ermöglicht es Ihnen, Ihr iPhone oder iPad zu verwenden, um Ihr Apple TV mit Netzwerken zu verbinden, die zusätzliche Anmeldeschritte benötigen, z. B. in Hotels oder Wohnheimen.

Apple TV mit WLAN-Netzwerken verbinden, die einen Anmeldebildschirm haben

Der Einsatz eines Apple TV war bislang sehr begrenzt. Du konntest die Set-Top-Box bislang Zuhause verwenden oder unterwegs per AirPlay. Eine Verbindung mit Firmen- oder Uni-Netzwerken war hingegen nur in Ausnahmefällen möglich. Gerade, wenn der Login auf einer Anmeldeseite notwendig wurde, ließ sich die kleine Box nicht verbinden, beispielsweise in Wohnheimen oder Hotels. Mit tvOS 15.4 will Apple das Problem lösen und dir die Anmeldung via iPhone oder iPad erlauben. Der Loginvorgang wird dann kurzfristig an dein iOS-Gerät ausgelagert, sodass du dich schnell und einfach anmelden kannst. Dadurch kannst du dein Apple TV zukünftig sogar in Unternehmensnetzwerken oder öffentlichen Netzen anmelden und verwenden.

Nachdem die vergangenen Updates nur wenig Neues für das Apple TV brachten, ist die kleine Verbesserung sehr willkommen und erweitert damit auch die Anwendungsbereiche der kleinen Set-Top-Box. Besonders bei Präsentationen oder anderen Einsatzgebieten wird Apples TV-Box noch nützlicher und einfacher zu bedienen. Was hältst du von der Neuerung? Lass es uns in den Kommentaren wissen.