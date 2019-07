EaseUS Data Recovery Wizard in drei Ausführungen (Bild: Screenshot, Mockup)

Datenrettung am Mac: Mit EaseUS Data Recovery Wizard ganz einfach. Seit über 14 Jahren nun schon gibt es EaseUS und beinahe genauso lange gibt es die Software Data Recovery Wizard zur Datenrettung. Sie haben vielleicht schon mal das Problem gehabt, dass ein USB-Stick oder eine externe Festplatte nicht mehr so wollte, wie Sie. Eine Datenrettungssoftware kann dabei helfen, die entsprechenden Informationen trotzdem wiederherzustellen.

Data Recovery Wizard kann Ihnen aber auch helfen, wenn Sie sich von Ihrem System ausgesperrt haben und nicht mehr auf die Systemfestplatte zugreifen können.

Datenrettung ganz einfach mit EaseUS Data Recovery Wizard

Der Hersteller EaseUS bietet genau zu solchen und weiteren Zwecken einen Software an, die mit wenig Aufwand versucht, Ihre Daten zu retten. Laut Eigenauskunft nutzen weltweit schon 72 Millionen Menschen das Tool zur Datenwiederherstellung.

Dabei gibt es drei verschiedene Versionen, von denen eine sogar kostenlos ist. Den „Data Recovery Wizard for Mac“ bekommen Sie in einer Free Edition, in einer Pro Edition und in einer Technician-Variante. Wenn Sie sich über den Funktionsumfang selbst aus erster Hand informieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die Software einfach auszuprobieren.

Software begleitet Sie Schritt für Schritt

Wenn Sie den „Data Recovery Wizard for Mac“ installieren und ein Medium an den Rechner anschliessen, genügen wenige Mausklicks. Sie werden von der App durch den Prozess der Datenwiederherstellung geführt und erhalten am Ende im besten Fall all Ihre Daten wieder.

Falls Sie beim ersten Start der App denken, warum ist denn hier alles auf Englisch? Nun, in der Menüleiste können Sie über einen Klick auf „Language“ und der Wahl von Deutsch die Sprache schnell ändern.

EaseUS Data Recovery Wizard auch in Deutsch (Bild: Screenshot)

Die Programmoberfläche zeigt Ihnen dann alle angeschlossenen Laufwerke. Das können auch USB-Sticks, externe Festplatten, Digitalkameras und andere Geräte mehr sein. Dabei werden die Daten zur Wiederherstellung auch noch kategorisiert, beispielsweise in iTunes-Backups, aus denen Sie Dateien von iPhone oder iPad wiederherstellen können.

EaseUS Data Recovery Wizard - Programmoberfläche (Bild: Screenshot)

Markieren Sie dazu einfach einen der Einträge und klicken Sie auf Scan. Ihnen wird dann ein weiteres Fenster gezeigt, mit dem Fortschritt des Scanvorgangs. Die Dateien, die Ihnen dort am Ende aufgelistet werden, können Sie einzeln oder als Auswahl wiederherstellen.

EaseUS Data Recovery Wizard - Scanvorgang (Bild: Screenshot)

App kann sogar Daten aus Time-Machine-Backups wiederherstellen

Wenn Sie Apples Time Machine eher umständlich finden bei der Wiederherstellung von Daten, dann könnte Ihnen der EaseUS Data Recovery Wizard for Mac behilflich sein. Denn mit der Software können Sie nicht nur Daten von USB-Sticks oder verloren geglaubten Partitionen auf Festplatten wiederherstellen, sondern eben auch aus Time-Machine-Backups.

Als „Schmankerl“ können Sie außerdem mit der Software bootfähige USB-Laufwerke erstellen. Das kann wichtig sein, wenn Ihr Computer schon beim Bootvorgang nicht mehr reagiert, um dann über das System auf dem USB-Medium auf die Daten auf der Festplatte zuzugreifen.

Funktionsumfang der unterschiedlichen Versionen

Wie eingangs erwähnt, gibt es die App in drei unterschiedlichen Varianten, die sich im Funktionsumfang unterscheiden. Während die Free-Edition ein kostenloser Startpunkt ist, sind Sie bei ihr jedoch auf 2 GB an Daten beschränkt, die Sie damit wiederherstellen können.

Mit der Pro-Version des EaseUS Data Recovery Wizard for Mac fällt dieses Limit und Sie bekommen ebenfalls die angesprochene Möglichkeit spendiert, ein bootbares USB-Medium zu erstellen. Ferner steht Ihnen technischer Support zur Verfügung.

Die Technician-Variante hingegen können Sie sogar beruflich einsetzen und damit die Funktion der Software als Dienstleistung auf beliebig vielen PCs einsetzen. Außerdem erhalten Sie für diese Variante ein Leben lang Updates spendiert.

