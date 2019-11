Farbige AirPods Pro zum Premiumpreis erhältlich

ColorWare bietet die AirPods Pro und das passende Ladegehäuse in zahlreichen Farben an. Die Spezialisten hatten auch schon Farboptionen für die bisherigen AirPods und für iPhones, den iPod touch und diverse andere Apple-Hardware im Programm und haben sich nun der Hörstöpsel angenommen.

Die AirPods Pro gibt es bei ColorWare in matten und glänzenden Farben für stolze 439 US-Dollar plus Versandkosten. Das entspricht einem Aufpreis von rund 190 US-Dollar für das Paar, was ganz schön happig ist für das bisschen Farbe, dass auf die Gehäuse aufgetragen wird. Es gibt insgesamt 32 Farben zur Auswahl, wobei die Hälfte Metallic-Lacke sind.

Die Ladehülle kann sich der Nutzer auf Wunsch übrigens ebenfalls lackieren lassen - nicht zwangsweise in der gleichen Farbe wie die AirPods Pro selbst. Sehr lustig ist auch die Option, den rechten und linken Kopfhörer in verschiedenen Farben lackieren zu lassen. Optional gibt es für 20 US-Dollar noch eine Gravur auf dem Ladecase.

Auch wenn das alles seinen Preis hat: Wir uns sicher, dass gerade dieses Angebot auf zahlreiche Fans trifft. Denn schließlich sind die Ohrhörer von Apple immer zu sehen, wenn man sie trägt, ganz im Gegensatz etwa zu einem in der Tasche steckenden iPhone.

Wie haltbar die Lackierung von ColorWare ist, bleibt unbekannt. Gerade Ohrhörer sind durch Schweiß aber auch durch das ständige Hereinstecken in das Ladecase recht gefährdet.

Wem das Ganze zu teuer ist, sollte auch einmal bei eBay und Co. nachsehen: In der Vergangenheit wurde für die AirPods auf dem Zubehörmarkt auch Aufkleber für deutlich weniger Geld angeboten, mit denen sich die Ohrstöpsel mehr oder minder gut verschönern lassen.

Die Lieferzeit für die gefärbten AirPods Pro gibt ColorWare mit rund 4 Wochen an. Es könnte also gerade noch hinhauen mit farbigen AirPods Pro zu Weihnachten.



