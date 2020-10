Tests: Ceramic Shield des iPhone 12 taugt was

Die Kratzfestigkeit des iPhone-12-Displays ist deutlich höher als die beim iPhone 11. Das geht einher mit dem Produktversprechen, dass das sogenannte Ceramic Shield einen Meilenstein markiert, wenn es um den Schutz der Glasoberfläche des teuren Smartphones geht. Laut Apple bietet Ceramic Shield einen viermal besseren Fallschutz als das für die iPhone 11 Modelle verwendete Glas.

Nun sind solche Behauptungen nachprüfbar, was die Macher des Youtube-Channels MobileReviewsEh auch gemacht haben. Sie schnappten sich ein brandneues iPhone 12 und malträtierten die Oberfläche - und auch die eines iPhone 11 zum Vergleich. Zum Glück kratzten sie nicht einfach mit einem Schraubenzieher auf den Displays herum, sondern nutzten ein Testequipment, das Vergleichswerte ausgeben kann.

Der sogenannte Kraftmesser gibt als Messzahl Newton aus. Die Ergebnisse lauten: Das Display des iPhone 11 hält einer Kraft von 352 Newton stand, beim iPhone 12 sind es 442 Newton. Das war der Drucktest. Danach folgte ein Kratztest. Und der war alles andere als wissenschaftlich. Die Youtuber malträtierten das Display mit Alltagsgegenständen, wie Münzen und Steinchen und sogar einem Teppichmesser. Kratzer gab es beim iPhone 12 nicht.

Darüber wurde noch ein Härtetest vorgenommen. Die Härte wird in Mohs gemessen. Dazu gibt es normierte Stäbe zum Kratzen, die eine bestimmte Härte aufweisen. Beim iPhone 11 konnten die Tester Kratzer ab 6 und 7 Mohs erzeugen, beim iPhone hab es erst bei 7 schwache Kratzer. Beim Mohs 8 gab es hingegen tiefe Spuren. So hart ist auch die Linse des iPhones, berichtet Macrumors.

Was allerdings auffiel, war die geringe Kratzfestigkeit des Rahmens und der Rückseite. Nutzer werden also nach Jahren der Nutzung vermutlich ein makelloses Display und ein ansonsten zerkratztes Smartphone in Händen halten.

Wir sind gespannt, wann die ersten Youtuber das iPhone 12 und das 12 Pro einfach bei der Aufnahme auf den Boden fallen lassen, um einen vermeintlichen Test zu produzieren.

