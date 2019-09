Call of Duty: Mobile (Bild: Activision)

Call of Duty: Mobile ab 1. Oktober für iPhone. Der September ist voll mit Neuigkeiten von Apple: Neues iPhone, neue Apple Watch. Entsprechend geht die Zeit wie im Flug vorbei. Also passt es ganz gut, dass Publisher Activision sein Ego-Shooter-Franchise Call of Duty erst Anfang Oktober im App Store ins Rennen schickt. Diesmal wird das Spiel als Free-to-play-Titel vertrieben.

Call of Duty: Mobile weltweit am 1. Oktober

Activision geht mit dem neuen Ableger Call of Duty: Mobile abermals in die Vollen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Franchise den Weg aufs iPhone findet. Doch diesmal soll es dem Namen alle Ehre machen.

CoD: M ist eine Spezialanfertigung für Android und iOS. Sie können es zudem kostenlos spielen, und zwar auch in Multiplayer-Modi und einem Battle-Royale-Gameplay.

Entwickelt wird der Ableger für Activision von Tencents Timi Studio. Das Spiel kommt am Stichtag sowohl im Google Play Store als auch dem App Store heraus. Allerdings verzichtet man auf die Veröffentlichung in China und Vietnam.

Bekannte Maps, Modi und Waffen

Gamer, die Call of Duty vom PC oder der Konsole kennen, werden im Mobile-Ableger beliebte Maps, Modi, Waffen und Charaktere aus der Call-of-Duty-Reihe wiederfinden. Unter anderem sind die Karten Crash und Crossfire (Modern Warfare), sowie Nuketown und Hijacked (Black Ops) enthalten.

Activision verspricht nichts weniger als „das vollendetste First-Person Action Erlebnis auf mobilen Geräten“.

Für Mehrspieler, mit Battle-Royale-Modus

Das neue Call of Duty: Mobile richtet sich an Mehrspieler-Fans. Es enthält einige Multiplayer-Modi aus Call of Duty und bietet obendrein einen Battle-Royale-Modus. In diesem sollen bis zu 100 Teilnehmer gleichzeitig auf einer Map gegeneinander antreten. Sie können dabei entscheiden, wahlweise alleine, zu zweit oder zu viert im Team gegen die übrigen Teinehmer anzutreten.

Activision verspricht: Zukünftig sollen regelmäßig weitere Modi und Inhalte hinzugefügt werden, genauso wie zeitlich begrenzte Events stattfinden.

