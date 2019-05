19.05.2019 - 13:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Bei der Übung EISREGEN des Fallschirmjägerbattalions 373. (Bild: Bundeswehr /Wir.Dienen.Deutschland) CC BY-ND 2.0

Die Bundeswehr hat 16.000 Smartphones für die Truppe beschafft. Es handelt sich um Android-Geräte, doch es gibt eine gewaltige Einschränkung: Die Geräte können nicht online gehen - absichtlich nicht. Weil Android zu unsicher ist.

Die Bundeswehr hat tausende neuer Smartphones bestellt und intern verteilt, die ohne Internetzugang auskommen müssen. Dabei handelt es sich nicht etwa um einen Fehler sondern um Absicht. Bei der Anschaffung der neuen Diensthandys wurde nicht gekleckert: 16.000 Samsung-Smartphones vom Typ Galaxy S8 wurden gekauft. Ein Stück kostet etwa 400 Euro. Die Geräte sollen alte Modelle ablösen, die noch physische Tasten hatten. Die Nutzer bei der Bundeswehr sollen damit Telefonieren und SMS schreiben können. Mehr können die neuen Smartphones auch nicht - denn ihnen wurde absichtlich der Internetzugang gekappt, wie der Spiegel in seiner neuen Ausgabe berichtet.

Die Samsung-Smartphones wurden von der IT der Bundeswehr so eingerichtet, dass sie sich nicht mit dem Internet verbinden können. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums verteidigt dieses scheinbar absurdes Vorgehen mit den „jüngst deutlich gestiegenen IT-Sicherheitsanforderungen“.

Ohne wirksamen Schutz bestünde bei den neuen Smartphones die Gefahr, dass über ungeprüfte heruntergeladene Apps und sonstige Datentransfers auf die interne Kommunikation zugegriffen werden könne. Das Problem werde bald gelöst, verspricht das Ministerium. Noch im Laufe des Jahres wolle man geprüfte Apps zur Verfügung stellen, „z.B. Internetzugang für dienstliche Recherchen oder auch eine Wetter-App“. In der Truppe ist man nicht so geduldig. In vielen Einheiten werden statt der neuen Geräte private Smartphones benutzt – ohne Schutz. Das ist zwar offiziell nicht gestattet, wird aber oft geduldet und ist auch schwer kontrollierbar.

