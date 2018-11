(Bild: Samsung)

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Wir können uns diesen Seitenhieb nicht verkneifen. Im Vorfeld gab es einen riesen Hype um Samsungs Android-Phablet und tatsächlich verkaufte es sich in kurzer Zeit richtig gut. Es bot einen verbesserten Stylus, eine gute Kamera, ein schickes Design und war obendrein wasserdicht. Was will man mehr? Vielleicht hätte das Gerät nicht bei dutzenden Kunden weltweit in Flammen aufgehen sollen. Das hätte schon gereicht. Es folgte eine Odyssee an dessen Ende Samsung alle Geräte zurückrief, da es einen reproduzierbaren Fehler gab, über den letztlich die Akkus des Galaxy Note 7 in Brand gerieten.

Übrigens: Bis zum heutigen Tag gibt es ein paar Unverbesserliche, die ihre Geräte noch nicht an Samsung zurückgegeben haben und weiterhin nutzen. Sie setzen damit sich und ihre Umwelt einer Gefahr aus.