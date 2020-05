Brauchen wir am Mac bald keine Maus und Tastatur mehr?

Apples Bedienungshilfen erlauben bereits die Bedienung des Macs per Sprache, mittels Kopfbewegung oder mit zusätzlichen Schaltern. Dies ist ungemein praktisch für Menschen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten. Allerdings arbeitet Apple an einer weiteren Eingabemethode, die die Tastatur und Maus vereint. In einem Patent beschreibt das Unternehmen dazu ein Wearable, das sich deutlich von der Apple Watch sowie den AirPods unterscheidet.

Smarte Handschuhe als neue Steuermethode?

Wie Apple in dem Patent ausführt, könnte ein Handschuh zukünftig die Bedienung eines Macs erledigen. Dazu entwickelte man eine Technologie mit mehreren Sensoren, die in verschiedenen Teile des Handschuhs angebracht sind. Darüber soll das System die Handfläche oder die einzelnen Finger erkennen.

Im Falle des Fingers soll man dann feststellen können, ob er gerade oder gebogen ist, um verschiedene Aktionen auszuführen. Unterstützt von Beschleunigungs- und Neigungssensoren sollen somit auch Bewegungen in der Luft korrekt erkannt werden. Gleichzeitig könnte Apple auch Sensoren für ein haptisches Feedback integrieren, um einzelne Aktionen fühlbar zu machen.

Natürlich ist dies Zukunftsmusik, klingt aber schon jetzt sehr interessant. Allgemein macht dies deutlich, dass Apple verstärkt auf Wearables abzielt. Die smarten Handschuhe könnte das Unternehmen etwa auch mit einer AR-Brille verbinden, um mit den virtuellen Objekten zu interagieren.

Würdet ihr euch diese Handschuhe kaufen oder bleibt ihr lieber bei gewohnten Eingabemethoden?

