22.08.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Bose hat mit dem Portable Home Speaker einen neuen tragbaren Lautsprecher vorgestellt, der unter anderem Apples AirPlay 2 unterstützt und auch über Amazon Alexa und Google Assistant angesprochen werden kann.

Der Bose Portable Home Speaker ist ein multifunktionaler und recht kompakter Lautsprecher mit Akku, der sich als Smart-Speaker in unterschiedliche Systemwelten von Apple, Google und Amazon einbinden lässt und deren Sprachsteuerungen nutzen kann.

Der Lautsprecher soll den Ton in alle Richtungen abstrahlen und einen tiefen Bass produzieren können. Das Gerät kann nicht nur über Bluetooth sondern auch über WLAN angesprochen werden und ist mit einem Akku ausgerüstet, um es auch unterwegs betreiben zu können.

Das Gerät unterstützt auch Spotify Connect. Der Akku soll eine Laufzeit von 12 Stunden ermöglichen und gegen Wasser und Staub ist das Gerät mit der IPX4-Klassifizierung leidlich geschützt. In den Regen darf es natürlich nicht gestellt werden.

Auf der Oberseite befinden sich Tasten für die Grundfunktionen, darunter die von Bose entwickelte Mic-Off-Funktion, die die Stromversorgung der Mikrofone unterbricht und jede Möglichkeit ausschließt, dass Nutzer abgehört oder aufgenommen werden können, sowie Lautstärke, Abspielen/Pausieren und Überspringen von Tracks, Wecken oder Deaktivieren von virtuellen Assistenten und ein Knopf für die Wahl der Bluetooth-Quelle.

Bose bietet für den Lautsprecher eine eigene Musik-App an, mit dem auch Multiroom-Systeme aufgebaut und ein Equalizer bedient werden kann. In den USA soll der Bose-Laubsprecher Mitte September 2019 auf den Markt kommen - in schwarzer und silberner Gehäusefarbe. Beide Varianten kosten rund 350 US-Dollar. Ein Europreis liegt uns noch nicht vor.

