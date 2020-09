Bloomberg bestätigt: Diese Funktionen erhalten Apple Watch und iPad Air

Apple machte überraschenderweise kein Geheimnis daraus, dass das iPhone 12 später als bisherige Modelle erscheinen wird. Dies führte bei vielen Experten und Analysten zur Annahme, dass das Unternehmen auf einem September-Event kein iPhone vertreten sein wird. Dieser Verdacht verdichtet sich nicht nur durch Apples Titel, der darauf hinweist, dass die „Zeit verfliegt“. Leaker und gut informierte Reporter wie Bloombergs Mark Gurman gehen ebenfalls davon aus, dass wir nur neue iPads sowie die Apple Watch Series 6 zu sehen bekommen.

Apple Watch Series 6: Neue Sensoren für mehr Gesundheitsdaten

In einem aktuellen Bericht legt Gurman seine Erwartungen sowie Informationen zum kommenden Event dar und in der Vergangenheit bewies er oft ein glückliches Händchen sowie zuverlässige Quellen. Ihm zufolge soll Apple die Apple Watch Series 6 weiterhin in den Größen 40 mm und 44 mm anbieten. Das neue Modell wird allerdings den Sauerstoffgehalt im Blut bestimmen können und dadurch ein weiteres Gesundheitsfeature erhalten. Daneben bestätigt er erneut, dass Apple zusätzlich zur Series 6 auch ein günstigeres Modell ankündigen wird.

iPad Air 4: Neues Design ist sicher

Zusätzlich geht Gurman davon aus, dass Apple tatsächlich ein neues iPad Air im Design des iPad Pro vorstellt. Trotz des randlosen Displays soll Touch ID weiterhin verfügbar sein und auch einen gänzlich neuen A-Chip sollte. Apple könnte ihn lediglich vom iPhone 11 übernehmen. Auch auf die ProMotion-Funktion für ein 120-Hz-Display wird man wohl verzichten müssen.

Weiter Produkte wohl später

Wie der Bloomberg-Reporter weiter ausführt, glaubt er an, dass Apple die ersten Macs mit Apple Silicon frühestens im November ankündigt und auch andere Geräte wie ein kleinerer HomePod, die AirPods Studio oder auch die AirTags könnten morgen nicht vorgestellt werden. Eine Ankündigung zum vermeintlichen iPhone-Event im Oktober ist wohl wahrscheinlicher.

Sollte die Apple Watch den Sauerstoffgehalt im Blut messen können oder würdet ihr vorher einen größeren Akku bevorzugen?