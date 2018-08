Biographie von Steve Jobs’ Tochter auch zum Apple-Gründer. Aktuell veröffentlicht Vanity Fair vorab Stellen aus der offiziellen Biographie von Lisa Brennan-Jobs. Die trägt den Titel „Small fry“ (dt. „Kleine Fische”) und soll erst im September in den Handel kommen. Die älteste Tochter des verstorbenen Apple-Gründers wurde von ihrem Vater zunächst verleugnet. Sie scheint es ihm heute noch übel zu nehmen und kratzt in ihrem literarischen Selbstbildnis am Lack der Apple-Ikone.