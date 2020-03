Beta 5 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 veröffentlicht

Apple hat die fünfte Entwickler-Beta und die öffentliche Beta von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 freigegeben. Wer sich mit dem Thema App-Entwicklung auseinandersetzt, kann so seine Software auf den neuen mobilen Betriebssysteme für das iPhone und das iPad testen und mögliche Fehler beheben. Natürlich können Tester auch Fehler an Apple melden, so dass diese wohlmöglich noch vor dem Start der finalen Version in den Betriebssystemen beseitigt werden können.

in iOS 13.4 und iPadOS wird es gleich mehrere neue Funktionen geben. Für iMessage gibt es neun neue Memoji-Sticker, mit denen die Nutzer ihren Gemütszustand ausdrücken können. Die Mail-App hat eine überarbeitete Werkzeugleiste erhalten, die in der Beta 2 noch einmal verändert wurde. So sollen sich geöffnete Mails direkt Löschen und Beantworten lassen. Außerdem kann der Nutzer auf Knopfdruck in einer alten Mail direkt eine neue Mail starten. In iPadOS hat Apple als weitere Verbesserung neue Tastenkürzel für die Fotos-App integriert.

Zudem ist es ab der Version 13.4 möglich, in iCloud-Drive Ordnerinhalte mit Dritten zu teilen, was bisher aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur mit einzelnen Dateien klappte.

Die Betriebssysteme sollen auch eine Schlüsselrolle übernehmen: Mit aktuellen iPhones und iOS 13.4 soll es möglich sein, NFC-basierte Autotürschlösser und Haustüren von kompatiblen Geräten zu öffnen und zu schließen. Das Feature soll auch für die Apple Watch kommen und würde deren Funktionsumfang deutlich erweitern.

Apple hat zudem die fünfte Beta von macOS Catalina 10.15.4 und tvOS 13.4 veröffentlicht. Eine neue Beta von watchOS wurde hingegen nicht veröffentlicht.

