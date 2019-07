18.07.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat die vierte öffentliche Beta von iOS 13 und iPadOS freigegeben, nachdem am Vortag die Version für Entwickler erschienen ist.

Optische Änderungen gibt es bei der Beta 4 im Bereich der Quick Actions und der Teilen-Funktion sowie bei den Sprachnachrichten in iMessages.

Eines eint beide Versionen: Der systemweite Darkmode, der auch auf Apps wirken kann, wenn die Entwickler sie dafür angepasst haben. So kann der Dunkelmodus alle Apps zu bestimmten Zeiten oder durchgängig abdunkeln.

Apple hat zudem Foto-App überarbeitet und mit mehr künstlicher Intelligenz ausgerüstet, die Rückblicke und ähnliches erzeugt, die chronologisch sortiert sind. So sind zum Beispiel Jahresrückblicke möglich. Auch die Bildbearbeitung wurde etwas intuitiver gestaltet als bisher. Bei der Videobearbeitung sind viele Funktionen, die vormals nur für Standbilder gedacht waren, auch im Bewegtbildbereich angekommen. So lassen sich beispielsweise die Belichtung oder andere Parameter auch bei Videos direkt auf dem iPad oder iPhone anpassen.

Apple hat außerdem die Sicherheit für die Nutzer weiter erhöht indem ein Single-Sign-On für Drittanbieter entwickelt wurde, was mehr Datenschutz verspricht. Im Kartenbereich wurde eine Streetview-Funktion integriert.

Die Erinnerungs-App wurde ein bisschen verbessert. Das wird dennoch zahlreiche Apps überflüssig machen, die bisher im App Store kostenpflichtig erhältlich waren. Einen derartigen Effekt gibt es immer, wenn Apple mit eigenen Apps in fremden Gefilden fischt.

Außerdem lassen sich iPhones und iPads sowie Macs mit einer neuen Finde-Funktion leichter ausfindig machen, auch wenn sie nur mit einem WLAN oder LAN verbunden sind. Apple hat auch in vielen kleinen Details Verbesserungen vorgenommen wie bei der Sprachsynthese von Siri oder bei Carplay und der AirPods-Unterstützung für mehrere Nutzer.

Apple wird iOS 13 und iPadOS 13 vermutlich im Herbst zusammen mit neuen iPhones vorstellen. Bis dahin werden noch viele Betas erscheinen - wir schätzen ungefähr 8 Stück insgesamt.

Beta-Tester, die sich an Apple öffentlichen Testprogramm angemeldet haben, erhalten das Beta-Update over-the-air, nachdem sie das korrekte Zertifikat auf ihrem iOS-Gerät installiert haben. Die Beta steht sowohl für iPhones als auch iPads zur Verfügung.

So melden Sie sich am Beta Software-Programm an

Öffnen Sie dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in Ihrem Browser und klicken auf "Anmelden", um sich mit Ihrer Apple-ID anzumelden. Grundsätzlich sind Sie schon mit der Anmeldung ein Teilnehmer und erhalten eine umfassende Erklärung der Grundlagen.

Um die Beta auf Ihrem Gerät installieren zu können, nehmen Sie nun Ihr kompatibles iOS-Gerätzur Hand und öffnen in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um sich das Konfigurationsprofil herunterzuladen und zu installieren. Melden Sie sich zunächst wieder mit Ihrer Apple-ID an und tippen dann auf den blauen Button „Profil laden“. Sie werden nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippen Sie dort oben rechts auf „installieren“ und geben Sie Ihren Entsperrcode, bevor Sie dann der Anleitung weiter folgen. Ihr iOS-Gerät muss nun neugestartet werden.

