(Bild: Josef Perndl)

Wolf Haas: Junger Mann

„Junger Mann“, so möchte der 13-jährige Ich-Erzähler irgendwo in Österreich wirklich gern gesehen werden. Insbesondere von der schönen, aber auch älteren Elsa. Die Realität schaut – leider – anders aus: Mit einigen Kilo Übergewicht im roten Dress bekommt er während seines Ferienjobs an der Shell-Tankstelle zusätzlich zum Trinkgeld immer öfter ein „Dankeschön, Fräulein“.

Wir schreiben das Jahr 1973, und eine Abmagerungskur muss her. Die Mutter ist entsetzt, die Elsa nicht recht ernst nimmt. Das ist die Ausgangssituation dieser „Coming-of-Age“-Geschichte. Der Rückblick erklärt, wie der Erzähler zu seiner properen Statur gekommen ist: Mit vier Jahren bricht er sich zum ersten von vier Malen sein Bein und wird fortan mit ordentlich Süßigkeiten getröstet. Und stellt fest: Rückwärts durch die Knie betrachtet sah die Welt schon immer am interessantesten aus.

Zu dieser und anderen lebensweisen Erkenntnissen kommt der Protagonist nun auch während der großen Ferien, in denen er nicht nur heimlich und gleichzeitig lässig seinem Schwarm näherzukommen versucht, sondern auch unverhofft zum ersten Mal das Meer sieht.

Fazit: Ein Sommer, in dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Kindheit vorbei ist, verpackt in einem wehmütigen und witzigen Roman.

