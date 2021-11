Belkin stellt 3-in-1-Ladegerät für iPhone, AirPods und Apple Watch mit Schnelllade-Funktion vor

Kurzer Überblick

Schnelles drahtloses Laden deiner wichtigsten Geräte von Apple

Um bis zu 33 % schnelleres Aufladen der Apple Watch Series 7

Unkompliziertes Laden mit MagSafe für die Modelle des iPhone 13 und iPhone 12

Die Apple Watch einfach ablegen oder aufrecht im Weckermodus laden

Flache, kompakte Form, ideal für Reisen

Modernes, minimalistisches Design passt in jede Umgebung

Kompatibel mit offiziellen MagSafe-Hüllen

LED zeigt an, dass die AirPods ordnungsgemäß geladen werden

2 Jahre Herstellergarantie und Garantie für angeschlossene Geräte für bis zu 2.000 Euro

Belkin stellt Boost Charge Pro Drahtloses 3-in-1-Ladepad mit MagSafe vor

Viele Nutzer:innen haben mehr als nur ein iPhone. Oft kommt noch ein iPad, ein Mac sowie die Apple Watch und AirPods hinzu, die alle geladen werden wollen. Die beiden letztgenannten Geräte können mit Belkins neuer Ladematte gemeinsam mit dem iPhone geladen werden. Dieses unterstützt die Schnelllade-Funktion für das iPhone 12 und iPhone 13, da es auf Apples zertifizierten MagSafe-Standard setzt, der eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 15 Watt erlaubt. Wie der Zubehörhersteller mitteilt, ist es auch mit MagSafe-Hüllen kompatibel, sodass du sie zum Laden nicht abnehmen musst.

Zudem ist Belkin der erste Drittanbieter, der Zubehör bereitstellt, dass auch deine Apple Watch Series 7 bis zu 33 Prozent schneller laden kann, sodass du wieder rund 80 Prozent in 45 Minuten erreichst. Die Smartwatch lässt sich sowohl flach als auch aufgestellt ablegen. Dadurch kannst du auch den integrierten Wecker-Modus der smarten Uhr verwenden. Das Klapp-Design erleichtert dir zusätzlich den Transport.

Als interessanten Zusatz gibt Belkin nicht nur zwei Jahre Herstellergarantie, sondern gibt sogar eine für angeschlossene Geräte in Höhe von bis zu 2.000 Euro. Kommt es bei korrekter Benutzung als zu Schäden an deinem iPhone oder deiner Apple Watch, kannst du dich einfach an Belkin wenden.

Das Belkin Boost Charge Pro Drahtloses 3-in-1-Ladepad mit MagSafe ist ab sofort bestellbar. Die Auslieferung erfolgt ab Dezember 2021. Aktuell ist das 150-Euro-teure Ladepad jedoch in Belkins Onlineshop ausverkauft – sowohl in Schwarz als auch Weiß.