Astro: Amazon mit dem ersten Roboter für Zuhause

Der Amazon Astro ist ein Haushaltsroboter - aber übermäßige Erwartungen solltest du jetzt nicht haben. Er saugt nicht, spült das Geschirr nicht und Aufräumen kann er ebenfalls nicht. Der Amazon Astro trägt ein Tablet vor sich her und eine Kamera an einer Art Selfie Stick, die sogar herausfahren kann, um einen besseren Überblick zu bekommen.

Der Astro ist nämlich im wesentlichen ein Überwachungsgehilfe, der mit seinen Rädern durch die Wohnung oder das Haus patrouillieren kann und Eindringlinge erkennt. Eine Gesichtserkennung hilft, Personen zu erkennen, die im Haus leben. Natürlich kann das Gerät Alarm schlagen. Wer will, kann den Roboter auch fernsteuern und in der Wohnung nach dem Rechten sehen. Der Roboter kann zudem für Videokonferenzen genutzt werden und hier schlägt seine große Stunde. Auf seinem „Gesicht“ zeigt er das Bild des Gegenüber an.

Wie es sich für ein Amazon-Gerät gehört, kann der Astro natürlich mit dem Sprachassistenten Alexa gesteuert werden. Mikro und Kamera lassen sich auf Knopfdruck ausschalten, damit er die Privatsphäre nicht aus versehen verletzt.

Der Amazon Astro soll Ende 2021 auf den Markt kommen und zur Einführung 1.000 US-Dollar .Später soll der Preis auf 1.500 US-Dollar angehoben werden. Ob der Astro nach Deutschland kommt, ist bislang nicht bekannt.

Was hältst du von Amazon Astro?

